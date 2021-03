El aforo permitido no puede superar el 30%. Los bares de 37 municipios de la Región de Murcia pudieron reabrir ayer parte de su zona interior, un 30%. Dentro de los establecimientos hosteleros se permiten únicamente por el momento mesas de dos, por lo que solo pueden sentarse dos personas no convivientes juntas. Si se trata de vecinos que viven juntos, no hay límite. Así lo estableció el pasado lunes el Comité de Seguimiento de la Covid en la Región ante el descenso de la curva de contagios tras la tercera ola de la pandemia y la mejora de la situación epidemiológica en estos municipios, entre los que se incluyen los cuatro ‘grandes’ de la Región: Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, entre otros.