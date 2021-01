Juan José Pedreño: "El nombramiento como consejero me ha cogido un poco de sorpresa"

El nuevo consejero de Salud, Juan José Pedreño, confesó ayer a La Opinión que su nombramiento le ha cogido «un poco de sorpresa», hasta el punto de que en los últimos días no ha podido por esa circunstancia acudir a La Arrixaca para hacerse una radiografía debido a que lleva seis días con fiebre alta y en cuarentena, «y mi familia está preocupada». Al fin, durante la tarde de ayer acudió a este centro hospitalario para realizársela.

¿Cómo valora su llegada al cargo?

Me gustaría ser prudente, la verdad es que para mí ha sido un poco sorpresa, y aunque he estado y conozco el mundo de la gestión... bueno, en una situación difícil, en una pandemia tan dura como ésta, se hace fuerte, peliagudo luchar contra ella, pero en fin, hemos dado un paso y lo que haré será intentar hacer lo mejor por las personas de la Región de Murcia.

Muchas voces del ámbito sanitario y de la Administración regional han afirmado estos días que la trayectoria y el trabajo al frente de la Consejería de Salud del ya extitular Manuel Villegas ha sido notable, ¿tiene la misma opinión?

Por supuesto que valoro positivamente el trabajo de Villegas. Lo considero un buen compañero y un gran profesional, lo tengo clarísimo.

¿Qué objetivos se ha marcado como consejero?

En cuanto a los objetivos, fundamentalmente ahora mismo es disminuir los contagios y las cifras de covid, e intentar normalizar la vida de los murcianos, aunque nos costará mucho tiempo todavía. En definitiva, combatir esta pandemia.

¿La activación de la fase cuatro en el plan de contingencia de Salud evitará la saturación de nuestros hospitales?

Vuelvo a insistir: estoy recién aterrizado y debo ser prudente. Estoy precocinando todos los datos. Hemos tenido esta mañana (ayer para el lector) una reunión y lógicamente vengo de la práctica asistencial con lo cual tengo una visión ahora mismo, quizás, más limitada, desde Atención Primaria. Por lo tanto, quisiera reservarme y esperar a la semana que viene, cuando tendré más datos y más conceptos, para poder dar un significado a la evolución de este proceso y a las medidas que se deben y se van a adoptar.

Este momento le ha llegado estando en cuarentena.

Así es. Ése es otro problema también que me ha impedido en las últimas 48 horas hacerme una radiografía, estoy en cuarentena y llevo seis días con fiebre y me la he hecho hoy finalmente (ayer para el lector) porque mi familia y mis compañeros estaban preocupados.

¿Qué opinión le merece el hecho de que el anterior consejero de Salud se haya vacunada saltándose el protocolo marcado por el Ministerio?

Lo único que digo es que a Villegas lo conozco, es un gran compañero y además un gran profesional, y es lo que tengo que decir. No voy a entrar en juicios de valores sobre lo que ha podido ocurrir porque ni estaba, y estaba además en la práctica asistencial.