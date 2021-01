López Miras se escuda en la protección de datos para no dar la lista de vacunados

El presidente de la Región, Fernando López Miras, dijo ayer que le gustaría publicar la lista de «las 40.000 personas que se han vacunado en la Región», pero que no puede por «protección de datos», ya que «ningún presidente puede incumplir una Ley Orgánica». «Me gustaría poder hacerlo y esa es mi voluntad», sentencio. «Sería deseable poder hacerla pública», reiteró luego. Miras se expresó así ante el clamor social tras conocerse que cientos de altos cargos y trabajadores del Servicio Murciano de Salud (SMS) han recibido la primera dosis, sin que les tocase.

Sobre estos más de 400 altos cargos vacunados de forma sospechosa, subrayó Miras que «estamos hablando de una cuestión de interpretación del protocolo».

Afirma que «se vacunó a todos los que pudieran llevar el virus a un hospital, también a los trabajadores de la Consejería, que pueden estar en contacto continuo con profesionales. A rastreadores, porque puede haber un brote y no puedan trabajar y hacer el rastreo de un día para otro».

Se pregunta si son más necesarios «los profesionales de la sanidad de la Región o los presos de otra comunidad autónoma». «Se hizo una interpretación por parte del responsable, se ha demostrado socialmente» que no fue la más correcta. Se refería así a lo que hizo el ya exconsejero Manuel Villegas, que dimitió después de que se hiciese público que se había vacunado y no le tocaba.

Villegas es «la única persona de España que desde que empezó la pandemia ha asumido su responsabilidad», soltó el presidente de Murcia, en referencia a que el médico dejó su cargo político cuando salió a la luz el escándalo.

A su juicio, «un cargo político que es médico, que visita hospitales diferentes y cuatro centros de salud, puede ser un riesgo, puede llevar la enfermedad de un centro sanitario a otro». «Esa es la decisión que toma el doctor Villegas, que asume su responsabilidad, como se ha asumido».

Preguntado por los periodistas por si se ha vacunado ya él mismo, contestó: «no soy sanitario, no soy médico y, por lo tanto, no me he vacunado ni me han llamado para que me vacune».

Podemos lo lleva al Congreso

Javier Sánchez Serna, diputado de Unidas Podemos y coordinador de Podemos en la Región, ha registrado en el Congreso tres iniciativas con las que pretende «llegar hasta el fondo» en la polémica de las vacunas en la Comunidad y «arrojar luz sobre cómo ha podido crearse una estructura paralela en la propia administración regional para administrar vacunas irregularmente a cargos públicos y altos directivos».

El artículo 109 de la Constitución Española atribuye a la Cámara la facultad de recabar cualquier información que precise de las Comunidades Autónomas, una actuación que Sánchez Serna considera «necesaria y más que justificada ante la absoluta opacidad del gobierno de López Miras».

El diputado de Unidas Podemos ha asegurado que la petición de amparo al Congreso es «la única forma de garantizar que el estado de derecho sigue vigente» y que las leyes y protocolos también se cumplen en la Región de Murcia «frente a un Gobierno regional carcomido por la corrupción y la podredumbre». A su juicio, «despierta muchas dudas» que López Miras no dé la lista VIP.

Clamor social para que salga la lista VIP de los que se colaron

Numerosas firmas (el número crece de forma constante) se están sumando en la plataforma de peticiones populares Change.org para exigir la publicación de la lista de personas «con cargo político y puestos de libre designación que se han vacunado» sin prioridad.Según el texto del usuario promotor, la exigencia se dirige al Gobierno regional ya que en la Comunidad, «con sanitarios en primera línea todavía sin vacunar y con miles de personas vulnerables muy expuestas que están esperando su turno nos enteramos que más de 400 personas entre cargos políticos, puestos de confianza y «allegados» se han vacunado» saltándose los protocolos marcados por el Ministerio. Creen los firmantes que estos hechos son «una vergüenza».