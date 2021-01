El SMS investiga al sanitario que citó a la alcaldesa para vacunarse

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha abierto una información reservada al coordinador médico del centro de salud Profesor Antonio García, Emilio Macanás Pérez, «que firma un escrito justificando la vacunación de la alcaldesa de Molina, Esther Clavero», informa la Consejería de Salud.

«Se trata de un escrito particular y en ningún caso avalado por la gerencia del SMS. Se realizó la consulta verbal desde el centro de salud a la Gerencia de Área, y se respondió que no se podía», detallan desde este departamento.

«La Consejería de Salud está llevando a cabo la campaña de vacunación en profesionales, y tal y como establece el protocolo aún no ha comenzado la vacunación en pacientes de ningún tipo», hacen hincapié.

En el escrito en cuestión, firmado por el coordinador del Centro de Salud Antonio García de Molina de Segura, se justifica la vacunación a la regidora por «su patología oncológica de alto riesgo». Fuentes cercanas afirman que quien rubrica este informe es una persona allegada a Clavero, aunque la alcaldesa no quiso pronunciarse a este respecto en la rueda de prensa que ofreció este jueves. «Mi vida personal no tiene nada que ver con mi historial de salud, voy a seguir sin hablar de mi vida personal, a no ser que esté en un plató de televisión por ese cometido», hizo hincapié.

La primera edil molinense ha explicado que, «quizás», no estuvo «especialmente precavida» ante la propuesta de los profesionales del centro de salud, cuyas recomendaciones ni su «buena fe» ha cuestionado y ha añadido que no pensó en su «condición política» cuando fue citada por tener una «recaída» en su dolencia y por su negativa a pedir la baja laboral.