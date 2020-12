Carles Manera: "La caja de herramientas de los economistas no permite saber cuándo acabará la crisis"

El consejero del Banco de España Carles Manera (Palma de Mallorca, 1957), que hoy abrirá las II Jornadas online Sociedades Innovadoras para ciudades del futuro, promovidas por el Ayuntamiento de Molina, defiende las medidas restrictivas para contener la pandemia frente a la relajación que propugnan gobiernos como el de Madrid aduciendo la necesidad de salvar la economía. «Sin salud no hay economía», asegura al tiempo que pone a EE UU como ejemplo de «laxitud» temeraria, que ha contribuido a la expansión del virus. «Adoptar medidas muy severas puede parecer negativo de forma inmediata, pero será positivo a medio plazo, porque permitirá recuperaciones económicas mejores. La laxitud en la apertura de la hostelería o de las tiendas está demostrando empíricamente que crea problemas en muchos países».

Manera, que es catedrático de Historia Económica y ha presidido el CES?de Baleares, ve imposible predecir la recuperación. «Los economistas tenemos una caja de herramientas para trabajar con los problemas de origen económico, pero cuando la crisis es de origen vírico, son los sanitarios y los investigadores de los laboratorios de farmacia o de biología los que tienen que darnos la clave. Yo no sé cuándo vamos a salir de la crisis, aunque haya instituciones que den plazos para la recuperación».

A?su juicio, ante una situación tan «insólita», que no se producía desde la gripe de 1918, no es posible hacer previsiones. «Saldremos cuando haya una seguridad sanitaria que devuelva la confianza al consumidor, a las familias y a los empresarios». Sobre el desconcierto que provocan las decisiones contradictorias de los gobiernos, dice que han tenido que moverse en un terreno desconocido y no siempre han acertado, pero hay que juzgar si actúan con «sentido común y sensatez».