El PP intentará que dos ministros de Pedro Sánchez comparezcan en la comisión de inmigración

Además de solicitar la comparecencia del ministro de Interior, del Delegado del Gobierno y representantes de los distintos sindicatos policiales en la Comisión de Investigación sobre las consecuencias socio-sanitarias y de seguridad ante la llegada de inmigrantes irregulares a las costas de la Región de Murcia durante la pandemia, tal y como informó LA OPINIÓN la semana pasada, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido este martes la inclusión del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá.

A estas peticiones se suman también las de los consejeros de Presidencias y Salud del Gobierno regional, la presidenta de la Autoridad Portuaria y representantes de Cruz Roja. Estas propuestas han sido realizadas durante la constitución de la comisión, que se ha producido esta mañana en la Asamblea y preside el diputado regional del PP, Víctor Martínez-Carrasco.

El portavoz parlamentario 'popular' ha señalado que "la negligente gestión de la Delegación de gobierno y la dejación de funciones del ministerio del Interior exigen que evaluemos lo que ha sucedido , corrijamos lo que se ha hecho mal y se determine también el ámbito de responsabilidad de cada Administración". Y ha añadido que en unos meses "la Región de Murcia se ha puesto en el punto de mira de las mafias que trafican con personas lo que ha llevado a que hayamos sufrido la mayor crisis migratoria de los últimos años. siendo la provincia que más inmigrantes irregulares ha recibido de toda la península".

Para Segado durante estos meses "se ha producido una cadena de irregularidades con inmigrantes hacinados en instalaciones precarias, las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajando sin los medios y el personal necesario e inmigrantes fugados cuando tenían que guardar cuarentena".

"Muchas irregularidades pero muy pocas explicaciones, por parte de los responsables, como el delegado del Gobierno que ha estado completamente desaparecido" ha afirmado para señala que también conviene despejar lo que pasa con la construcción del Centro de Atención Temporal de Inmigrantes ya que el señor Vélez, aún no ha dicho una verdad sobre su construcción".

Joaquín Segado ha afirmado que "no hay voluntad de una cacería política sino de analizar lo que está pasando, determinar responsabilidad políticas si las hubiera y delimitar las competencias de cada Administración".

En este sentido, se ha preguntado por qué en Canarias el Gobierno de España aloja a los inmigrantes irregulares en hoteles y aquí en la Región ha descargado en la comunidad autónoma su responsabilidad, y también ha interpelado al Gobierno de España sobre sus gestiones en los países de origen.

Para el portavoz 'popular' al Gobierno de Sánchez poco o nada le importa la política migratoria a pesar de que la Región está siendo puerta de entrada de inmigrantes hacia Europa.



"Es una vergüenza que el PP siga usando un drama humanitario para tapar su nefasta gestión del Covid"

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Francisco Lucas ha asegurado que la Comisión Especial de Investigación sobre inmigración es una auténtica vergüenza. "El PP sigue utilizando de forma ruin y miserable un drama humanitario, como es la inmigración ilegal y la llegada de pateras a nuestras costas, para tapar así su nefasta gestión del Covid".

Lucas ha criticado que, mientras la derecha rancia de la Región de Murcia sigue fomentando el odio, el racismo y la xenofobia, intentan que no se hable de que tenemos un presidente regional incapaz y desbordado.

"Y por eso se ha constituido esta comisión. Porque mientras se hable de inmigración, no hablamos de la gestión de la crisis sanitaria en la Región de Murcia, no hablamos de la necesidad de reforzar la atención primaria y no hablamos de como López Miras ha abandonado a la comunidad educativa", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que el PP y sus políticas ruines e inhumanas han vuelto a quedar retratadas al votar en contra de una comisión de investigación sobre la lamentable situación que están viviendo algunas residencias de personas mayores y dependientes.

"Mientras votan no a una comisión para investigar la gestión en las residencias y a una comisión de investigación sobre la adjudicación del transporte sanitario, jugando con la salud de la ciudadanía, el PP vuelve a demostrar su falta de humanidad con la comisión sobre inmigración", ha señalado.

Francisco Lucas ha asegurado que la política del Gobierno de España no fomenta, en ningún caso, la inmigración irregular y que la gestión por parte de la delegación del Gobierno es ejemplar y "garantiza en todo momento que se cumpla la legalidad vigente, con la actuación rigurosa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSSE)".

Finalmente, el dirigente socialista ha recordado que la Región perdió 339 efectivos de FFCCSSE durante los gobiernos de España del PP, y mientras esto ocurría, el Partido Popular de la Región miró para otro lado y guardo silencio.

"Desde que Pedro Sánchez es presidente, se han recuperado 201 de estos efectivos. Mientras el Gobierno de España gestiona y trabaja por la seguridad de nuestra Región, el PP se dedica a vociferar y generar odio. Esta es la esencia del PP: callar cuando recortaban efectivos y ahora hacer demagogia, utilizar este drama humanitario y confrontar con el Gobierno de España", ha concluido.



"Caza de brujas alimentada con odio y xenofobia"

Podemos no participará en la recién constituida comisión de investigación sobre las consecuencias sociosanitarias y de seguridad de la llegada de inmigrantes irregulares durante la pandemia a la Región de Murcia. Así lo ha anunciado esta mañana la portavoz del grupo parlamentario, María Marín, quien ha acusado al Gobierno regional formado por PP y Ciudadanos de "sumarse al discurso racista de la ultraderecha, compitiendo con Vox en sembrar odio". Para la portavoz, esta comisión "no es más que una caza de brujas alimentada con racismo y xenofobia" con la que López Miras pretende "correr un tupido velo sobre la pésima gestión de la desescalada por parte del Gobierno Regional".

Marín ha calificado la comisión de investigación como "un disparate", ya que indica que las prioridades del Gobierno regional pasan por "gastar tiempo y recursos en esta investigación", mientras que "las tres derechas vetan la creación de un órgano parlamentario que estudié lo ocurrido en las residencias y centros de discapacidad de la Región de Murcia". La portavoz parlamentaria de Podemos ha asegurado que "no se tiene constancia alguna de contagios entre las personas que vienen en patera y residentes de la Región de Murcia", mientras que "sí que sabemos que más de 400 ancianos se han contagiado en la segunda ola y al menos 100 han muerto desde el inicio de la pandemia en las residencias".

Para Podemos, la única "avalancha" que realmente existe en la Región de Murcia "es la de la indecencia del Gobierno regional". Marín ha considerado que en estos momentos "tan duros en los que todos deberíamos arrimar el hombro, cuando nuestros hospitales vuelven a estar al borde del colapso, la atención primaria hace aguas porque está al límite de su capacidad y los sanitarios no pueden dar más de sí y mientras siguen aumentando los contagios entre el profesorado y el alumnado por un pésimo diseño de protocolos por parte de la consejería de Educación", el Gobierno Regional quiere montar "un circo mediático, criminalizando a la migración e intentando desviar la atención de los problemas que realmente importan a la ciudadanía".

Por último, Marín ha expresado el compromiso de su partido en las instituciones para "ser útil a la ciudadanía, trabajando sin descanso por las necesidades reales de las mayorías sociales y defendiendo los servicios públicos de todos y todas". La diputada ha reiterado que "donde no encontrarán a Podemos será en comisiones que solo sirven para incentivar una alarma social que no existe y crear frentismo entre los ciudadanos, generando odio a base de bulos".