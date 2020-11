La Asamblea reclama la vuelta presencial a las clases

Sorpresa en la Asamblea regional. El grupo parlamentario Vox, junto a Podemos, han apoyado una moción del grupo socialista en la que se reclamaba a la Consejería de Educación la vuelta al modelo presencial para los alumnos de las etapas de Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria.



La iniciativa que partía del PSOE fue respaldada por la formación de Abascal y de esta forma la Comisión de Educación celebrada ayer exigió a la Consejería que los alumnos de 3 a 14 años retomen la formación presencial los cinco días de la semana y no mantener en estas etapas educativas el 20% de asistencia online a las clases a lo largo de la semana. La iniciativa pide también a Educación que garantice a los centros, docentes y alumnos los medios necesarios para que puedan seguir con una formación de calidad mientras que no sea posible volver a las aulas, en alusión a los cursos posteriores a segundo de la ESO.



El socialista Antonio Espín, encargado de defender la iniciativa en la comisión, ha señalado que esta es un «mandato claro» a la consejera de Educación y al Gobierno regional «que deben acabar de una vez con este despropósito de modelo educativo a medio gas, único en toda en España».



Desde el PSOE han expuesto que la semipresencialidad es «un auténtico fracaso» y han recordado que la comunidad educativa lleva meses pidiendo una rectificación de esta medida. Espín ha echado en cara al Gobierno regional no hacer caso a sus peticiones ni a las de la comunidad educativa en las que se solicita «la contratación de más docentes para reducir las ratios, el desdoble de los grupos más grandes, la transferencia de recursos a los ayuntamientos para ampliar los servicios de limpieza y desinfección de los centros, la instalación de filtros hepa en las aulas». El Partido Popular ha respondido a la iniciativa señalando que «el modelo de semipresencialidad está funcionando cuando la Región de Murcia es la tercera comunidad de España con menos contagios en las aulas», un dato que hace «más relevante cuando somos la novena en incidencia general de la covid».



Durante el debate de la iniciativa se ha aceptado una enmienda de VOX que pedía a la Consejería de Educación crear una línea de educación online reglada porque, «ahora sí es una necesidad». A iniciativa del grupo mixto, se ha aprobado una moción relativa a la subvención del transporte escolar a todos los alumnos que cursan estudios de Bachiller y Formación Profesional.

Los educadores físicos piden ser esenciales

Los educadores físicos deportivos de la Región de Murcia piden ser considerados profesionales esenciales y reclaman que ante un posible confinamiento de la población la actividad deportiva también sea definida como esencial. El colegio profesional reclama a su vez que, si se cumple este escenario, los centros deportivos puedan permanecer abiertos porque durante la primera ola y el aislamiento domiciliario «hubo una alta demanda para poder realizar ejercicio físico». El sector se enfrenta a un 40% de intrusismo en su profesión y piden mayor reconocimiento.