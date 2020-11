"Una de cada diez personas que vemos en la Región puede ser positiva en coronavirus"

El portavoz del Comité de Seguimiento de la covid en la Región, Jaime Pérez, ha señalado que, ante la tasa de incidencia acumulada tan alta que existe en la actualidad en la Región "una de cada diez personas que vemos puede ser positiva" en coronavirus.

Desde la Consejería de Salud indican que en las últimas dos semanas ha habido más de 11.400 casos positivos en coronavirus, lo que supone casi un 1% de la población, es decir: de 100, uno ha sido caso. "Por tanto, la estimación del riesgo de que una de las diez personas con las que estamos desarrolle la enfermedad en las próximas dos semanas es aproximadamente de un 10%, y ese porcentaje aumenta si son más personas", indican fuentes de la Consejería que dirige Manuel Villegas. De todas formas, recuerdan que se trata "solamente de una estimación para que la ciudadanía sea consciente del peligro que supone hacer reuniones sociales".

Durante su comparecencia ante los medios, en la que Pérez ha anunciado que en las últimas 24 horas se han detectado más de 1.000 casos y 11 fallecimientos más , ha señalado que la prioridad en estos momentos es el blindaje del sistema asistencial y sanitario en la Comunidad:. Pérez ha destacado que "los más de 27.000 profesionales sanitarios nos piden esa llamada de auxilio".

Asimismo ha indicado que "ninguna de las medidas adoptadas surtirá efecto si la sociedad no es responsable". En este sentido, ha vuelto a incidir en las posibles 'quedadas' a lo largo del día de hoy para 'despedir' a bares, cafeterías y restaurantes en su último día abiertos, al menos en las dos próximas semanas: "Esto no puede ser un motivo de celebración, sino todo lo contrario. Hay que cortar radicalmente las interacciones sociales, si no es así, en un plazo de una semana seguiremos viendo un aumento de casos positivos".

El portavoz del comité ha explicado que las medidas adoptadas por el Gobierno regional la semana pasada para decretar el cierre perimetral y el toque de queda en la comunidad empiecen a notarse en las próximas semanas, ya que "el periodo medio de incubación del virus es de cinco días".

En este sentido, ha anunciado, de forma contenida, que hay una ligera tendencia a la baja por la que el crecimiento del número de casos ha empezado a disminuir: "Esperamos que esta tendencia continúe a la baja en las últimas dos semanas". También ha insistido en la necesidad de evitar "reuniones en casas" y salir de casa solo para lo estrictamente necesario.

En cuanto a la tasa de mortalidad en las residencias, Pérez ha explicado que, aunque se trata de uno de los espacios "más sensibles", en esta segunda ola la repercusión todavía, dentro de su gravedad, "ha sido menor de la que se vivió en la primera ola". Por el momento el Comité de Seguimiento de la covid-19 no se plantea adelantar una hora, a las diez de la noche, el toque de queda en la Región.