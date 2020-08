Las consultas para desheredar a hijos o cambiar el testamento aumentan tras el confinamiento

Las personas mayores han sido uno de los colectivos más golpeados por la pandemia. Pero no solo en el terreno sanitario, sino también en el personal. Muchos de ellos se han sentido solos en sus casas encerrados durante meses y, en algunos casos, sin ninguna ayuda de sus familiares más cercanos, sea por la distancia y las restricciones de movilidad o simplemente porque no han acudido a atenderles.

Sentirse abandonados en casa o en una residencia cuando más necesitaban de los suyos ha hecho que muchos se planteen acabar con toda relación con sus hijos, un sentimiento que ha incrementado las consultas para saber cómo desheredarlos durante los meses de confinamiento e incluso después.

En la Región de Murcia al menos 42.000 mayores de 65 años viven solos, según los datos de la consultora AIS Group. Algunos de ellos se han pasado desde el mes de marzo que comenzó la desescalada solos en sus casas y sin salir ni siquiera a la calle y sin alguien conocido cerca de ellos. La compra, los medicamentos o cualquier necesidad que tenían la han cubierto los servicios sociales o algún vecinos cercano en los casos en que los familiares no se hacían cargo. Así que, pasado el confinamiento, algunos de estos mayores se han sentido abandonados por aquellos que más cerca tendrían que haber estado y han decidido, el menos, informarse de cómo evitar legarles sus bienes.

Los casos son de todo tipo. Desde personas que han pasado solas el confinamiento y que tienen un solo hijo a otros que solo han recibido la ayuda de uno de ellos y quieren sacar del testamento a los otros descendientes directos que tienen. Pero además, las consultas también se han dado para añadir a personas a ese testamento que no son de la familia pero que los más mayores sí han tenido a su lado todos estos meses como, por ejemplo, esos vecinos que han atendido a los más mayores mientras los suyos estaban lejos o cualquier otra personas cercana pero que no era familia.

Estas situaciones se han repetido a lo largo del territorio nacional donde, además de los profesionales, algunas asociaciones de pensionistas han visto incrementadas las consultas de sus socios en los últimos meses sobre este tema tras pasar los meses de estado de alarma. Pero cada comunidad autónoma es diferente en cuanto a las herencias. En el caso de la Región, dejar a un hijo sin legado no es fácil. Los que firman el testamento están obligados a dar un tercio de sus bienes a sus hijos. Otro de los tercios es el 'de mejora' y también se tiene que repartir entre los hijos pero no a partes iguales, sino que se podría dejar todo a uno solo. Y el resto, es de libre disposición; es decir, se puede disponer de él como el firmante quiera. Así que, si la voluntad de una personas es dejarlo todo a un único hijo y no a los otros que tenga o desheredar al único vástago, el proceso se complica.

Según fuentes jurídicas, ese primer tercio que se obliga a dejar a los hijos a partes iguales es el que es difícil de cambiar porque está establecido así por ley y no se puede hacer de otra manera. Sin embargo, según las mismas fuentes, para desheredar, habría que justificar muy bien la causa y, en el caso de los mayores que se han sentido abandonados o menospreciados, tendrían que aportar pruebas precisas de esas circunstancias, algo que complica el proceso porque es «difícil demostrar algo que no ha pasado», según las fuentes consultadas.

Un proceso complejo

Respecto al proceso que tendría que seguir un testador para no legar sus bienes a sus hijos, los abogados resaltan que es una labor complicada y que es importante que esas personas que quieran dar el paso se asesoren bien con letrados porque cada caso es diferente. Además, destacan que para desheredar hace falta una causa muy clara y, sobre todo, poder justificarla judicialmente.

Es un proceso muy cerrado recogido en la ley, aunque en los últimos cinco años el Tribunal Supremo ha entrado en un proceso de flexibilización en este sentido y tiene en cuenta los posibles casos de abandono, menosprecio o incluso maltrato psicológico como causas para desheredar a un hijo.

Pero los profesionales no solo han recibido durante el confinamiento y después consultas sobre cómo desheredar a un hijo. En ese periodo de tiempo, las preguntas sobre cómo hacer testamento han aumentado ante la situación sanitaria, como así indican varios Colegios de Notarios anivel nacional.



Legislación. Diferencia entre países sobre las herencias

La legislación sobre las herencias no solo es diferente según las comunidad autónoma en la que vivan los interesados. También hay diferencia según los países lo que, en provincias como la de Alicante con muchos residentes extranjeros que llevan años viviendo como vecinos en los municipios alicantinos, provoca confusión entre ellos a la hora de redactar un testamento o dejar un legado a los hijos, según explicaron fuentes jurídicas. Lo que marca el derecho hereditario supone una complicación para aquellos extranjeros que residen en España cuando quieren dejar claro a quién dejar sus bienes.



Así, un residente extranjero que lleve décadas viviendo en España se topa a la hora de hacer testamento con la legislación nacional que, en muchos casos, queda lejana a lo que ellos quieren. Por ejemplo, en países europeos no se establece qué parte de los bienes hay que dejar de forma obligatoria a los descendientes directos. Con todo, según las fuentes consultadas por este diario, existe una directiva europea que permite que los residentes de otros países que quieran hacer testamento lo hagan según lo establecido en su país de origen.