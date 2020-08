"Ahora solo nos queda el derecho al pataleo"

La Federación Regional de Asociaciones de madres y padres de la Región de Murcia ha dejado de manifiesto su descontento por "no ser consultados" por Educación para organizar el inicio de curso. En una rueda de prensa en su sede de Murcia, Paqui López (presidenta regional), José Antonio Abellán (presidente de la asociación municipal), Marina González (representante de Cartagena) y Paco Cara (de FAPA Guadalentín) explicaron, asimismo, su hoja de ruta: establecer "un cuadro de diálogo con Educación", concertar una reunión con la Federación de Municipios "para pedir a los Ayuntamientos que habiliten espacios públicos para dar clase", solicitar reuniones con la consejera de Familia "para desarrollar un plan de conciliación", con el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, "para trasladar a los partidos políticos" sus impresiones y con el presidente de la Comisión de Educación de la misma cámara y, por último, "elaborar un documento jurídico que ponga el foco en el absentismo".

"El BOE habló de guardar la distancia de 1,5 metros entre alumnos, y eso es lo que se tiene que cumplir -ha explicado Abellán-. A partir de ahí, vienen todas las medidas". FAPA aportó a Educación dos ideas para liberar espacio: turnos de mañana y tarde a partir de 3º de Primaria y turnos alternos de mañana y tarde para primer ciclo de ESO por un lado, y para segundo ciclo y Bachiller, por otro. "Nos dijeron que eso requeriría más espacio y más inversión en profesores, y que no hay tanto dinero", ha contado Paqui López. Por último, Paco Cara ha dicho que, "aunque no es un escenario deseado", desde la federación "no descartan" apoyar las movilizaciones que se convocen para protestar contra las medidas de Educación.