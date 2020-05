Totana, único municipio de la Región que seguirá en fase 1

Totana no pasará a la fase 2 este lunes, como sí hará el resto de municipios de la Región, tal y como pidió la Comunidad al Gobierno central después de que la semana pasada se registrara un rebrote en la localidad. El Ministerio de Sanidad informó ayer mediante conversación telefónica con el Ejecutivo regional que dará autonomía a las comunidades para casos concretos como el de Totana. En base al informe del Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia, las dos zonas básicas de salud de Totana (Totana Norte y Totana Sur) permanecerían en fase 1 hasta la reunión de la Comisión Técnica de Desescalada prevista para el próximo 28 de mayo, donde se evaluará la evolución de los casos. Tras conocer que el municipio no avanzará a la fase 2 el próximo lunes, el alcalde Juan José Cánovas reconoció a LA OPINIÓN que «la salud está por encima de todo y no hay que bajar la guardia». «Confío en los expertos, es mejor tener un poco de cautela, pero es cierto que también tengo una cierta presión por los sectores que ahora mismo están afectados en la localidad, como la hostelería, por ejemplo», explicó el regidor.