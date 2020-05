ANSE y WWF recuerdan que lo prioritario es proteger Cabo Cope

ANSE y WWF, ante el ejercicio de retracto de la Comunidad sobre la compra de Cabo Cope realizada por los ecologistas, han indicado que «solo cuando esté aprobada la normativa que garantice la protección del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope y su costa quedará justificado que el Cabezo de Cope pase de manos ecologistas a la Comunidad».

A las organizaciones ecologistas les preocupa que la discusión sobre la iniciativa de tanteo y retracto por la CARM en la compra de Cabo Cope por parte de la Fundación ANSE y el desmentido de Sareb sobre la existencia de oferta alguna por parte de la Comunidad «nos haga olvidar el objetivo prioritario que es la protección del conjunto del Parque Regional, así como la aprobación de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)». ANSE y WWF han promovido en diversas ocasiones que algunos de los enclaves más valiosos, por su biodiversidad y grado de protección, pudieran ser adquiridos por las administraciones competentes para asegurar su protección, conservación y disfrute de los habitantes de la Región y visitantes.

Así se pidió también, en el caso de Cabo Cope, a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Águilas, con quienes ANSE se reunió expresamente para pedir su compra con fondos públicos y ofreciendo su ayuda para ello.

Por este motivo, afirman, «el ejercicio del derecho de retracto por parte de la Comunidad Autónoma ha dado respuesta, finalmente, a nuestra primera petición para impulsar la protección de un lugar emblemático y amenazado, aunque se ha producido de una manera forzada y extraña».



PSOE: «López Miras miente»

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Dolores Martínez ha exigido al Gobierno regional que deje de engañar a la ciudadanía, asuma sus competencias y proteja el medio ambiente. «El Gobierno de López Miras vuelve a mentir. Sareb ha desmentido que el Ejecutivo regional intentara comprar un terreno de 270 hectáreas de Cabo Cope en 2018, como ha asegurado la Comunidad», sentencia.

Martínez cree que el Gobierno regional miente para justificarse y complacer a Vox, que está muy descontento por la adquisición de este espacio por la organización conservacionista ANSE.

La diputada socialista hace hincapié en que Gobierno regional tiene que ser el máximo garante del patrimonio natural de la Región y no dar lugar a que ninguna organización, ante su dejadez de funciones y actitud negligente, tenga que comprar ningún espacio para garantizar su conservación. «La oferta de compra no aparecía ni en el presupuesto de 2018, no en el de 2019, ni en el de 2020. ¿Por qué ahora quieren ser los propietarios? ¿Cómo piensan pagar este terreno?», aseveró.