Luengo pide que un representante del Gobierno acuda al foro para recuperar el Mar Menor

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha pedido este martes que el Gobierno de España designe a un representante para que acuda a las reuniones del Foro Interadministrativo para recuperar el Mar Menor y agilizar en la medida de lo posible las actuaciones.

En estas reuniones hay representantes de los ayuntamientos del Mar Menor, la demarcación de costas en Murcia y de la Comunidad Autónoma, pero, según ha admitido el consejero no hay nadie del Gobierno Central.

En concreto, el gobierno regional exige, entre otras medidas, construir cinco balnearios en Mar Menor, ya que ayudarían a filtrar los nutrientes de la laguna, pero necesitan la autorización de las costas para construirlos.

Además, otro objetivo es retirar el fango que hay en la zona sur y norte de la laguna, pero es "necesario" que la demarcación de costas tramite un proyecto de evaluación medioambiental para retirarlos de forma "sostenibles", y también ha pedido el consejero que se instale un bombeo de rambla de Albujón para que cese de verter nutrientes.

Por otra parte, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha exigido una reunión en Madrid con el Secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, para que el Gobierno se implique en estas actuaciones y conozca el esfuerzo que está haciendo Cartagena como el sacrificio presupuestario para llevar actuaciones en como la limpieza de 175 toneladas de algas, el asfaltado, la limpieza de solares o la iluminación.

Asimismo, ha pedido al presidente de España, Pedro Sánchez, "celeridad", "rapidez", y "valentía" para recuperar la laguna.

Igualmente, Castejón ha criticado que el Estado no se implique en estas actuaciones como es reparar el paseo de Los Urrutias, la conexión de los paseos de Mar de Cristal y las Islas Menores, pues no es competencia del consistorio, al no ser de su propiedad y ser "ilegal" su reparación.