López Miras no irá a la manifestación del campo para no robar "protagonismo"

López Miras no irá a la manifestación del campo para no robar "protagonismo"

El Consejo de Gobierno aprobará este jueves una declaración institucional "en favor de los agricultores" para tomar sus reivindicaciones como propias, si bien ni el presidente ni los consejeros participarán en la manifestación prevista para el viernes porque así lo han decidido los propios representantes del sector agrario.

Así lo ha confirmado esta mañana el presidente regional, Fernando López Miras, que ha participado en la inauguración del foro "Incyde School Murcia - Emprender con éxito en el sector agroalimentario", que se ha celebrado en el Teatro Romea de Murcia.

En declaraciones a los periodistas, ha apoyado las reivindicaciones que los agricultores harán en la protesta del viernes porque, ha subrayado, el sector debe contar con márgenes y precios justos, con una PAC "fuerte frente a las políticas arancelarias de Estados Unidos y el veto ruso" y con un "control exhaustivo de las fronteras" para evitar la competencia desleal de terceros países.

No obstante, López Miras ha señalado que no irá a la manifestación porque "el protagonismo lo deben tener los agricultores" y ellos mismos han decido que quieren llevar en exclusiva" esa iniciativa, por lo que en la macha "no debe haber políticos".

En cuanto a los partidos políticos y organizaciones que estos días se encuentran en Bruselas para abordar el problema del Mar Menor, el presidente murciano ha subrayado que él ya hizo lo propio en octubre, tras el episodio de gota fría que asoló la región.

En este sentido, ha declarado que no solo planteó el problema sino que trató de recabar fondos, una petición que también hizo al gobierno central con la "frustración" de ver que la petición ha sido rechazada.

López Miras ha agradecido la organización de este foro de ideas que ayudará a mejorar la industria agroalimentaria desde la innovación y la tecnología.