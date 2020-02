Veto parental: un día para el choque de trenes entre Moncloa y San Esteban

El gobierno murciano ha reiterado este domingo, un día antes de que venza el plazo dado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, que no retirará las instrucciones de inicio de curso en las que obligan a los docentes a pedir el permiso parental para realizar las actividades complementarias, abocando al ejecutivo central a recurrir a la vía judicial.

Celaá dio un mes de plazo, que vence este lunes, al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental" antes de que el Ejecutivo central recurra esta medida en los tribunales de Justicia.

Sin embargo, fuentes de la comunidad han remarcado que desoirán el requerimiento de la ministra y mantendrá las instrucciones de fin de curso.

Además, la consejería elaborará un decreto, una norma de más rango que las instrucciones, por el cual no será necesaria la autorización parental si la charla es impartida por un funcionario o empleado público y regirá el silencio positivo, de modo que solo una negativa expresa impedirá que el alumno asista.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ya reiteró el pasado viernes que la consejería de Educación y Cultura no retirará el permiso parental a menos que así se lo exijan las "instancias judiciales". López Miras ha defendido que ya se tomó una decisión sobre este asunto, que es "legal" porque cuenta con informes favorables tanto de los servicios jurídicos de la consejería como de la inspección educativa.

En este contexto, el pasado lunes se produjo la primera charla en un centro educativo en la que un profesor se negó a remitir el escrito a los progenitores para que autorizaran o no la asistencia de su hijo. El profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alfonso X El Sabio de Murcia Diego Reina se declaró "objetor" y no pidió el permiso parental para realizar una charla sobre arte impartida por el ex consejero de Cultura del PP, Pedro Alberto Cruz, que se ha mostrado en contra de esta iniciativa acordada por PP, Cs y Vox.

Además, un total de 35 asociaciones y organizaciones de la región de Murcia han enviado una carta al Gobierno regional en la que piden ser recibidos por el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, para pedirle la retirada del permiso parental.

El objetivo es que los dirigentes regionales les den "explicaciones" por su negativa de retirar las instrucciones de inicio de curso escolar y, a la misma vez, hacerles llegar el sentir de "buena parte" de la sociedad civil que se opone a esta medida y a la modificación de los decretos.