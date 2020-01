Teodoro García Egea: "Si no eres de Bildu, ¿cómo quieres que te reciba Pedro Sánchez?"

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, reprochaba a Pedro Sánchez que, según él, «siga sin aportar ninguna solución al problema que sufren los municipios del Mar Menor cada vez que llueve». «No necesitamos más frivolidad, sino soluciones, no paseos en helicóptero», dijo, y se quejó de que el presidente no se reuniese con él.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este sábado con los alcaldes de las localidades del entorno del Mar Menor para conocer de primera mano cómo ha afectado en sus términos municipales la borrasca 'Gloria' esta semana, tras lo que sobrevoló en helicóptero la zona. El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Jiménez, dijo tras la visita que Pedro Sánchez «ha vuelto a demostrar su compromiso y sensibilidad con la Región visitando las zonas más afectadas por el último temporal».

El delegado apuntó que el vuelo le sirvió al presidente para constatar el estado de las zonas más afectadas y la «desorganización territorial hidráulica evidente, uno de los factores determinantes de las inundaciones».

«Si no eres separatista, no estás en la cárcel por intentar un golpe al Estado, no eres de Bildu, no insultas a España, no te reúnes a escondidas con el régimen de Maduro... ¿cómo quieres, López Miras, que te reciba Pedro Sánchez?», escribía el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado, consideró que «Pedro Sánchez solo ha pisado la Región de Murcia para cambiar el Falcon por el helicóptero, y no ha tenido tiempo para comprobar sobre el terreno los daños causados por las últimas inundaciones».

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, que sí fue a recibir al presidente a pie de pista a su llegada a la Academia General del Aire, pidió a Sánchez que estudie el Proyecto de Vertido Cero aprobado por la CARM y publicado en el BOE.

«Entre el Falcon y el helicóptero y en una línea de saludo que nos han trazado, se ha bajado y nos ha saludado», comentó José Miguel Luengo.

En la vecina comunidad valenciana, horas después de pasar por la Región Pedro Sánchez declaraba hoy que «entre todos, vamos a tener que desarrollar una cultura de prevención en cuanto a la seguridad humana, el diseño de las ciudades, la política urbanística y para desarrollar una cultura de prevención desde el Gobierno para garantizar la seguridad y la vida de los seres humanos, sin distinción ideológica, porque el cambio climático va a afectarnos a todos», afirmó el presidente.

Aseguró que su Gobierno va a «agilizar al máximo» la tramitación de las ayudas y la evaluación de los daños para canalizar los recursos financieros, y pidió «celeridad» a los Ayuntamientos en la valoración de daños y «paciencia» a los ciudadanos afectados.