Teodoro García Egea: "Al PSOE solo le falta echarnos la culpa de la gota fría"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha criticado a quienes se han responsabilizado a su partido, en referencia al PSOE, del desastre ecológico del Mar Menor: "Se nos niega el agua, las infraestructuras y ahora se nos culpa de haber sufrido la peor gota fría de los últimos 150 años". Para él, que reconoce que "las cosas no se han hecho bien" en este asunto, ahora "lo importante es saber que se va a hacer en el futuro" para evitar que una crisis medioambiental vuelva a producirse.

"La mayor laguna salada de Europa es cuestión de Estado y de la Unión Europea", ha subrayado García Egea ante la postura de la ministra Ribera, que afirmó tras su paso por el Mar Menor que era la Región de Murcia quien tenía que "liderar la recuperación" de este ecosistema. También afeó a los socialistas que "desde la moción de censura, el Plan Vertido Cero no ha tenido avance alguno" ni presupuesto. Así, ha vuelto a solicitar que el Consejo de Ministros dedique un 'viernes social' a la Región de Murcia y apruebe un decreto ley para que lo ponga en marcha. "Si el Gobierno de España no quiere ayudar, que no ayude, pero que no cargue culpa", ha reprobado.

El ciezano aprovechó su intervención en el desayuno informativo de Europa Press en el Hotel 7 Coronas de Murcia para criticar el "paseo en helicóptero" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras la gota fría o la "visita turística" al Mar Menor de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "que vino a la Región sin ninguna propuesta" para la albufera murciana. El dirigente popular cree que estas actitudes evidencian que la Región de Murcia "está sola". Ante esta situación, García Egea ha asegurado, en clave electoral, que "a partir del 11 de noviembre tendremos un Gobierno de España que no va abandonar a la Región de Murcia".

Sobre la DANA que afectó a la Región el pasado mes de septiembre, ha apuntado que ante una nueva amenaza de gota fría, siguen muchos cauces y ramblas sin ser limpiados, competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), declarando que "si cada uno hacemos lo nuestro será mejor". Ha hecho mención a la falta infraestructuras, de canalización y ha prometido que después del 10N, el PP dedicará todas esas ayudas a los afectados para la creación de éstas.



El alcalde de Madrid anima a seguir veranenado en el Mar Menor

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, fue el encargado de presentar a su "amigo" Teodoro García y aprovechó su breve intervención para pedir "a todos los madrileños que sigan viniendo al Mar Menor". En su opinión, "el Gobierno de la Región de Murcia está haciendo grandes esfuerzos" para que sus paisanos puedan "seguir viviendo momentos de relax" en la temporada estival.