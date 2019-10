Ingenieros y arquitectos se unen para luchar contra el intrusismo

Los ingenieros y los arquitectos se han unido para luchar contra el intrusismo profesional. El Colegio de Ingenieros Industriales ha celebrado en su sede una reunión para «luchar conjuntamente contra el intrusismo profesional y unificar criterios sobre la obligatoriedad de colegiación».

Además del decano y la secretaria del Colegio de Ingenieros Industriales, estuvieron representantes los colegios de Ingenieros de Telecomunicación, Agrónomos, Navales, de Minas, de Caminos, Canales y Puertos y de Arquitectos.

Según han informado las siete organizaciones colegiales presentes, sus representantes «pusieron encima de la mesa diferentes resoluciones judiciales que determinan en todo momento, y de acuerdo a la Ley de Colegios Profesionales, la obligatoriedad de colegiación a todos los titulados que quieran ejercer la profesión dentro del marco de profesiones reguladas».

Sostienen que en los últimos años los niveles de intrusismo laboral se han elevado «un alto porcentaje, debido en la mayor parte de las ocasiones a que no se cuenta con el colegio profesional correspondiente para certificar la aptitud profesional. Por todo ello, se acordó reclamar al Ejecutivo murciano medidas contundentes que sirvan para evitar estas prácticas intrusivas, que no sólo dañan la imagen de la profesión, sino que constituyen un peligro de seguridad a la sociedad, por tratarse, en muchos casos, de personas no habilitadas para el ejercicio de una determinada profesión y que otras veces no tienen la cualificación suficiente».