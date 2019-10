Luengo: "El Mar Menor es nuestra prioridad más absoluta"

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, declaró, tras escuchar a la ministra, que «la prioridad más absoluta» para el Gobierno regional es recuperar la laguna. «Hemos sido los seres humanos, los que vivimos en este entorno, los que venimos a disfrutar de él, los que tienen una actividad agrícola o industrial en la zona, los que hemos provocado esto», aseguró Luengo. El consejero reconoció que tras el episodio del pasado fin de semana, con la aparición de miles de peces muertos, «no encontramos ninguna medida que mereciera la pena» y que, mientras tanto, la Comunidad Autónoma ha procedido a retirar una superficie de biomasa que cubre 200 hectáreas, al tiempo que se han intensificado las labores de monitorización. «Desde la riada de 1987 se han acumulado lodos que no sabemos si extraerlos o taparlos con arena; queremos que esto se solucione no por el carácter turístico, que también, sino fundamentalmente por el valor ambiental», agregó. Respecto a los expedientes abiertos por malas prácticas en la agricultura, Luengo aseguró que ahora no es momento de estadísticas.