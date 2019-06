El exalcalde de Lorca Francisco Jódar abandona la política tras 20 años

El exalcalde de Lorca y exconsejero de de Agua Agricultura, Ganadería y Pesca en el Gobierno Regional Francisco Jódar Alonso, ha anunciado a través de su perfil de Facebook que abandona la política y se incorpora como Técnico Consultor en la Consejería de Educación desde esta misma semana.

El mensaje que ha hecho público en su red social es el siguiente: "Esta semana me he incorporado a mi puesto de trabajo como Técnico Consultor en la Consejería de Educación, que dejé hace veinte años para ser Concejal en el Ayuntamiento de Lorca. Atrás quedan ocho años de Concejal y diez años de Alcalde en el Ayuntamiento de Lorca, un año de Consejero de Agua Agricultura, Ganadería y Pesca en el Gobierno Regional, y cuatro años de Diputado en la Asamblea Regional. En todos estos cargos, en tiempos que no han sido fáciles, he tratado de servir a todos de la mejor manera que he sabido. Estos veinte años han sido para mí una experiencia vital extraordinaria. He aprendido muchísimo, he dado mucho de mí, pero he recibido mucho más, sobre todo en afecto, amistad y cercanía. Gracias a todos, a todos, y hasta siempre".

Jódar fue candidato a ocupar un asiento en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular en las pasadas Elecciones Generales. El político ocupaba el puesto número tres pero el PP obtuvo solo dos diputados: Teodoro García e Isabel Borrego.