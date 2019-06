Juan Antonio López Abadia: "Tenemos una gran responsabilidad con Murcia y con nuestra cultura levantina"

Juan Antonio López es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valencia, Maestro Cervecero por la Escuela Superior de Cerveza y Malta adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid, Consultor de Seguridad Industrial por la Fundación Escuela de Negocios (EOI) y el Colegio de Ingenieros Industriales de Murcia, y especialista en Seguridad y Salud en la Industria Química por la UPCT. Desde 2018 es Director Técnico de Estrella de Levante, en donde trabaja desde 1999. Estos últimos años ha llevado a cabo la implantación de un plan de reducción de consumos de Recursos Energéticos y ha impulsado proyectos de innovación para reducir el consumo de agua y generar energía renovable a partir de subproductos.

Estrella de Levante es un símbolo de la ciudad de Murcia y de la Región de Murcia. ¿Creen que eso también implica mayor responsabilidad social?

La firma Estrella de Levante se fundó en el año 1963 en Espinardo y, desde entonces, ha procurado estar siempre a la cabeza en cuanto a calidad posicionándose así como la marca principal de cervezas de la Región de Murcia. Así lo demuestra el ser la primera cervecera española que obtuvo el Certificado de Registro de Empresa de acuerdo a la Norma Internacional de calidad ISO 9001 del año 2.000 y hace unos días, de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la Norma ISO 45001.

El compromiso con el medioambiente es una marca más de nuestra identidad y para nosotros es fundamental reducir tanto el consumo de recursos naturales como las emisiones y residuos que puedan derivarse de nuestras actividades diarias. La dirección de la compañía siempre ha liderado la apuesta por la sostenibilidad, implantando un sólido sistema de gestión medioambiental y de eficiencia energética que nos ha permitido convertirnos en una empresa más eficiente y respetuosa con el medioambiente.

¿Qué medidas aplican para garantizar unas condiciones óptimas para sus trabajadores?

Las personas que forman parte de la plantilla de Estrella de Levante son el auténtico baluarte y motor de la empresa, por lo que fomentar la motivación y el buen entorno laboral son ingredientes indispensables para garantizar el éxito empresarial. Asentamos nuestro compromiso por la igualdad sobre cuatro pilares: mejorar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y condiciones de trabajo; apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión de la empresa; e impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema educativo.

En Estrella de Levante además de implantar políticas de Selección, Promoción y Movilidad que garantizan la igualdad de oportunidades de sus colaboradores, se fomenta el compañerismo a través de, por ejemplo, jornadas de convivencia, acciones deportivas, etc y se busca el empleo de un lenguaje en el que se considera el masculino como un término no marcado y que no excluye el femenino.

La gestión del agua es fundamental en esta tierra y la empresa ha mostrado su compromiso con este asunto. ¿Qué opinión tiene al respecto?

La escasez de agua dulce es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad y garantizar su disponibilidad es uno de los objetivos marcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. El agua es una materia prima esencial para la producción de cerveza, puesto que está presente en el proceso productivo de principio a fin. Por ello, de la mano del Centro Tecnológico del Agua (CTAQUA) nos decidimos a calcular nuestra huella hídrica convirtiéndonos así en la empresa pionera en adoptar esta decisión dentro del sector de bebidas.

Entre las medidas implantadas por la compañía destacan la instalación de contadores de agua que permiten conocer el gasto de agua por cada unidad producida; la participación en programas de recuperación y reutilización de aguas y el impulso de programas de asesoramiento a agricultores para ayudarles a reducir el consumo de agua en sus cultivos. Gracias a su implantación, la compañía ha conseguido reducir en un 60% el consumo de agua en la última década.

Ustedes han estrenado una planta solar pionera. Explíquenos en qué consiste esta medida y qué otras propuestas tienen para garantizar el respeto al medio ambiente.

La apuesta por la sostenibilidad y la eco-eficiencia es una prioridad para nuestra compañía. Hace ya varios años realizamos una instalación de microturbinas con la que generamos electricidad a partir del biogás generado en nuestro proceso de depuración de aguas residuales, consiguiendo así abastecer el 100% de las necesidades eléctricas de la depuradora. A finales de 2018 pusimos en funcionamiento una instalación de placas solares, con una potencia de 250 kw y este año 2019 la estamos ampliando en otros 250 kwy así contar con más de 650kW en régimen de autoconsumo. Además, se impulsan acciones de reforestación por distintos puntos de la Región de Murcia.

¿Cómo gestionan los residuos y los recursos energéticos para minimizar el impacto negativo?

Una máxima nos guía cuando hablamos de minimizar los residuos: reducir, reutilizar y reciclar. La mitad de nuestros productos los ponemos en el mercado en envases retornables y el resto en envases cien por cien reciclables. Trabajamos con proveedores para que los materiales de envasado sean más respetuosos con el medio ambiente. Además, nos aseguramos de que nuestros proveedores de cartón tengan certificado de procedencia de bosques gestionados de forma sostenible y responsable.

También fomentamos el reciclaje de nuestros envases y en 2018 nos sumamos a la limpieza de playas en la Región con la recogida de #basuraleza en litoral de Águilas. Además, siempre hemos apostado por la economía circular para revalorizar el ciclo de vida de las materias primas y minimizar así su impacto en el medio ambiente. Más del 99% de las materias primas de Estrella de Levante son incorporables de nuevo a la cadena productiva.

¿Qué principios de ética empresarial son esenciales dentro de Estrella de Levante?

Tenemos un compromiso muy fuerte con nuestra identidad, que es nuestro gran valor. Estrella de Levante es muy fiel a sus orígenes, tenemos una gran responsabilidad con nuestra cultura levantina y con nuestra tierra. Es una cerveza hecha para este clima y como tal hemos desarrollado una identidad.

Ustedes suelen participar y patrocinar eventos muy apreciados por los murcianos.

Siempre ha sido una forma de agradecer el apoyo de los amigos que la marca ha tenido estos años. Apostamos por el talento que hay en la Región de Murcia en la gastronomía, el deporte, la música, el arte, la literatura o el turismo, con el objetivo de impulsar el talento emergente y apoyar a aquellos proyectos que hacen crecer a la Región.

¿Qué valoración hace de la reputación que tiene la compañía entre la sociedad murciana?

Según el estudio de 'Evolución de la percepción de los consumidores sobre la RSC en Murcia', que realiza la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia, somos la segunda empresa más responsable de la Región, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción y nos anima para seguir trabajando en la misma dirección.

¿Qué política sigue Estrella de Levante en cuanto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad?

Estrella de Levante sigue forjando su camino hacia la inclusión de trabajadores sensibles en el mundo laboral. Un trabajo que pasa por difundir y comunicar, que sean cuales sean las capacidades y condiciones, hay que apostar por la integración social. La empresa cuenta con más de dos décadas participando en iniciativas como el mercado solidario que Astrapace monta cada Navidad o más recientemente con el reciclaje de latas en el Mar Menor con la asociación Aidemar. Este año ha contratado a 3 personas a través de FEYCSA, el servicio de empleo de Astrapace, para realizar tareas de manipulación en nuestro almacén de Alcantarilla y en labores de jardinería en la propia fábrica. La mayor recompensa es escuchar emocionados a los padres de estos jóvenes, contando como los chicos se levantan cada mañana ilusionados por empezar su jornada de trabajo.