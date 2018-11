Miguel Sánchez, líder de Ciudadanos,reivindica el Día de Todos los Santos proclamando que lee a 'Becker'

El líder de Ciudadanos en la Región de Murcia, Miguel Sánchez, quiso sumarse ayer a la moda de combatir la moda, valga la redundancia, de Halloween reivindicando las tradiciones nacionales del Día de Todos los Santos a través de su cuenta personal de Twitter.



Para ello proclamó que la importada 'noche de las brujas' no era de su agrado, al preferir asistir al Tenorio, que dice llegó a representar en su juventud, o "releer las rimas y leyendas de Becker".



Sin embargo parecía no tener demasiado cerca un ejemplar de la obra cumbre del sevillano, pues ni tan siquiera escribió bien el apellido, a no ser que el líder de Ciudadanos se estuviese refiriendo al extenista Boris Becker, que ha escrito dos libros, uno de ellos titulado 'El Jugador' que tampoco tiene nada que ver con Dostoievski.





No me gusta Halloween. Llamadme raro pero yo soy más del día de los Santos, de releer las rimas y leyendas de Becker, del Tenorio (que he visto cientos de veces, y que hasta representé en mi juventud). Sinceramente no entiendo lo de ??, seré yo. — Miguel Sánchez (@mikysalo) 31 de octubre de 2018