Víctor Martínez: "Nadie de Cs ha pedido disculpas a Pilar Barreiro"

El PP regional mostró ayer su alivio ante la decisión del Tribunal Supremo de acordar el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por el caso Púnica, al tiempo que cargó contra quienes fueron beligerantes contra Barreiro.

«El Supremo ha determinado que es inocente y no he escuchado todavía a ningún dirigente de Ciudadanos, que fue en aquel momento el más beligerante con el PP, pedir disculpas a la señora Barreiro, al PP y a España», señaló ayer el portavoz parlamentario popular, Víctor Martínez, en una entrevista con La 7TV. «No se mide por igual al PP que al resto de formaciones. Al PP siempre se le exige un plus que no se le exige al resto, ni mediática ni políticamente. Hay que recordar que el caso estuvo a punto de costar unos Presupuestos del Estado. Ciudadanos exigió al PP apartar de la vida política a la señora Barreiro y puso en riesgo la gobernabilidad de 47 millones de españoles», expresó el diputado regional en la tele autonómica.

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, también mostró su satisfacción ante la decisión del alto tribunal. «Que el Supremo demuestre que alguien que es del PP es inocente y que demuestre su honestidad es algo muy positivo para la sociedad y para los que conocemos a Pilar Barreiro también», remarcó López Miras al ser preguntado por el archivo de la causa. No obstante, lamentó «todos estos años de difamaciones»: «Años duros de la pena de telediario, como se suele decir; estos años en los que nadie le dio importancia a algo tan importante como es la presunción de inocencia», afirmó.

«Se le condenó anticipadamente y, por desgracia, ha pasado mucho tiempo hasta que el Supremo ha dicho que todo lo que se hizo era correcto, que no había ningún tipo de ilegalidad», según López Miras. «Todos estos años hemos tenido que soportar quizá demasiadas infamias contra una persona que hoy los jueces, que son los que tienen que hablar, han dicho que lo había hecho todo correcto».

El diputado nacional de Ciudadanos José Luis Martínez manifestó el respeto de su formación a la decisión del alto tribunal. «Es una sentencia del Supremo que acatamos, como no puede ser de otra manera, nos parece muy respetuosa», dijo un acto en San Pedro. «Y le deseamos lo mejor en su vida personal a la senadora Barreiro».