Vox: "Queremos cerrar la Asamblea Regional"

Abogan por la derogación del sistema autonómico para "volver a las provincias"

Una voz allende la derecha ha sonado con fuerza esta semana en el panorama político español. El éxito de la convocatoria del pasado domingo en el Palacio de Vistalegre ha situado a Vox en la agenda política. Su eco también resuena en la Región de Murcia, donde el partido, a pesar de que carece de representación parlamentaria, ha captado casi quinientos nuevos militantes en un año. «El mensaje nacional cala mucho en Murcia», asegura el presidente provincial de Vox, Pascual Salvador. La formación que encabeza Santiago Abascal logró además en la Región el porcentaje de voto más elevado de todas las comunidades en la última encuesta del CIS.

¿Por qué Vox cala en Murcia? El líder regional de esta formación cree que se debe a su defensa de la unidad de España. «Somos un partido nacional y los españoles han visto que el único partido que ha defendido a España del desafío de los separatistas ha sido Vox, con nuestras acciones judiciales». Así se expresa Pascual Salvador, un empresario de la prevención de riesgos laborales, mazarronero de nacimiento –aunque ha vivido toda su vida en Murcia– de 46 años y que en junio de este año tomó las riendas del partido –fundado en 2014– tras el fallecimiento del anterior presidente autonómico, Santiago Corrales.

¿Sus principales ideas? Proclaman su «amor a España», reniegan del 'Estado de las Autonomías' y se oponen frontalmente a la inmigración ilegal y al aborto. También defienden la libertad individual, la familia y la bajada de impuestos. Reclaman la derogación de la Ley de Igualdad LGTBI y la Ley de Violencia de Género. Y no sostienen un mensaje concreto para la Región de Murcia, porque –aseguran– aplican «la misma receta para toda España». Así ocurre con su postura sobre el agua: abogan por un plan hidrológico nacional.



Ideología

¿Son un partido ultra?

En Vistalegre, describe Salvador, había familias y niños. «No creo que eso sea el prototipo de extrema derecha ni de ultra», expone. «Quienes nos acusan de ser un partido ultra son algunos medios de comunicación y los partidos rivales. Nosotros no perdemos el tiempo en esa etiqueta», comenta Salvador, quien no reniega, eso sí, de ser un partido de derechas. «Si acaso somos de extrema necesidad», añade. «También hay gente que llega desinformada y, cuando se acerca a nosotros, en sólo cinco minutos se dan cuenta de que cómo le han desinformado».



Militancia

Unos proceden del PP;otros se estrenan en política

El censo murciano de Vox se ha disparado, al crecer de 150 afiliados a más de 600 en un año. «Nuestros mensajes son claros y nítidos; eso nos ha hecho aumentar la afiliación», señalan desde Vox. No hay un perfil definido del militante: «Hay gente trabajadora, gente en el paro, con familia o sin familia. Personas con y sin estudios. De todo hay», sostiene Salvador. «La mayoría es gente de la calle».

Un sector de los afiliados procede «desencantados» del PP, «por sentirse traicionados con ideas que el PP ya no defiende, como la defensa de la vida y la unidad de España». Es el caso del propio Salvador, quien militó veinte años en el PP. Pero en Vox, agrega, hay una mayoría de personas que nunca ha participado en política. De hecho, cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox no han militado en otros partidos.



Autonomías

La España de las provincias

«Queremos cerrar la Asamblea Regional. Por inutilidad», afirma rotundo Salvador. Vox quiere derogar el sistema autonómico. «Es ruinoso para el país y tampoco beneficia a Murcia». Aunque desde Vox inciden en que se presentarán a las elecciones autonómicas «para demostrar la inutilidad de la Asamblea Regional y para fiscalizar al Gobierno regional, que es para lo que debería utilizarse el parlamento», argumentan. De hecho, confían en obtener más de un diputado.

¿En qué quieren transformar el sistema? «Queremos convertirlo en lo que era antes: unas provincias». Su idea de organización del país tiene una doble vertiente: abogan por la centralidad política, «que tiene que estar en el Congreso de los Diputados», al tiempo que impulsan la descentralidad administrativa, porque «es la cercanía del ciudadano». Es decir, «menos carga política y más peso a la carrera de funcionario».



Región

«La misma receta para España que para Murcia»

El partido no maneja un diagnóstico regionalizado de las necesidades de la Comunidad. «Los problemas de Murcia no dejan de ser los mismos que en España. Si queremos focalizarlo, tenemos un problema grande con nuestra industria agraria y la falta de agua. Es un problema específico, pero no ocurre sólo en Murcia: Alicante, Almería... Nuestros problemas son problemas nacionales». Los principios que reivindican en la Región son, por tanto, los mismos que manejan en Madrid. «Es la misma receta para toda España, Murcia sin el resto de España no es nada».



Agua

Un plan hidrológico para todo el país

«El agua es un bien nacional». Vox presume de secundar el mismo discurso sobre el agua en todo el país. El programa de ´cien medidas urgentes para España´ recoge la creación de un plan hidrológico nacional, que conciba el reparto del agua «de forma solidaria, respetando el ecosistema».



Memoria histórica

«Un parlamento no puede decidir sobre la memoria»

Una prioridad para Vox es la eliminación de la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de Zapatero y mantenida por el Ejecutivo de Rajoy. «La memoria es una cosa particular de cada uno; un parlamento no puede decidir sobre la memoria personal, ni sobre todo puede separar a los españoles. La historia es cosa de historiadores».



LGTBI



Contra «la imposición de la ideología de género en las escuelas»

Un motivo de lucha para Vox es lo que consideran «la imposición de la ideología de género en nuestras escuelas». A su juicio, la Ley de Igualdad LGTBI «es anticonstitucional» porque, arguyen, «se salta la libertad de los padres para educar a sus hijos y el principio de inocencia». Tienen otro argumento más: «La ley favorece al colectivo LGTBI. Nosotros compartimos la dignidad de las personas, no de los colectivos», dice Salvador, si bien matiza que respetan «a las personas por igual, sea raza u orientación sexual».



Aborto

Promocionar la vida

Un principio para Vox es la promoción de la vida. Son contrarios al aborto, que tildan «de drama y nunca de un derecho». «No queremos que la sanidad favorezca el aborto, como se está haciendo», opina Salvador, quien considera que hay que dar más «opciones» a las mujeres embarazadas. «Ahora mismo sólo se da la solución del aborto. Muchas veces las mujeres, cuando van a abortar, van presionadas por cuestiones económicas o por sus familiares».



Duplicidad de cargos

Partidarios de cerrar las televisiones autonómicas

Vox recoge en su programa la eliminación de cargos y organismos «que estén duplicados» en las comunidades. Esto significa que son partidario de cerrar los organismos con estructuras paralelas al Estado, como son las televisiones autonómicas, los defensores del pueblo, los consejos consultivos y las agencias meteorológicas. «Todo aquello que ya tenga un organismo nacional que haga esa función queremos eliminarlo, por duplicidad», señala Salvador, que agrega que en el caso de La 7TV «habría que estudiarlo porque no es propiamente autonómica».



Inmigración

Deportación de inmigrantes ilegales

«Los murcianos no dejamos, como en el resto de España, de tener un problema de inmigración ilegal», considera Salvador. Vox aboga por la deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen y por impedir al extranjero ´sin papeles´ que reciba cualquier ayuda de la Administración. También son partidarios de la deportación de los inmigrantes reincidentes en los delitos.