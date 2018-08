Los niños murcianos quieren ser youtuber, mientras que las niñas, policía

Un año más, los niños murcianos sueñan con ser futbolistas (16,8%), policías (11,5%), profesores (10,2%) y youtubers (8,6%) mientras que las niñas siguen deseando ser profesoras (27,8%), veterinarias (15,4%), doctoras (10,2%) y policías (6,1%), aunque tanto ellos como ellas tienen claro que el día de mañana tendrán que trabajar mano a mano con robots en igualdad de condiciones (59,1%), incluso el 14,5% cree que habrá más robots que personas trabajando.

Según refleja la XIV Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe ideal con el que trabajar en el futuro, los chicos preferirían ponerse a las órdenes de deportistas de élite como Leo Messi (14,7%) o Cristiano Ronaldo (11,8%) mientras que ellas no quieren tener jefe (12,4%) o se pondrían a las órdenes de la cantante colombiana Shakira (10,9%).

Para los niños y niñas murcianos el aspecto más importante para ser feliz en el trabajo es disfrutar de un buen ambiente laboral y una buena relación con los compañeros, así lo cree el 24,8 por ciento.

En segundo lugar, "que te guste tu trabajo" es la respuesta más habitual entre los encuestados (18,7%), seguido de percibir un buen salario (12,3%).

Un 10,4 por ciento opina que la felicidad laboral depende de la actitud que uno adopte ante el trabajo y un 7,1 por ciento piensa que lo importante es recibir un buen trato.

Sobre el salario que querrían ganar el día de mañana las diferencias son abismales. Los chicos piden cantidades millonarias al mes (25,2%) mientras que las niñas murcianas votan un sueldo medio de entre 500 y 1.000 euros mensuales (13,6%).

Según refleja el estudio, con la que El Grupo Adecco quiere dar voz un año más a los más jóvenes, cerca de 2.000 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años, 160 de ellos murcianos, para conocer su opinión sobre la situación del mercado de trabajo, actualidad política y social y su visión de cómo será el futuro en materia laboral, lo que más destacarían en una entrevista de trabajo son, un año más, las características que componen su personalidad (31,4%). Se describen como buenas personas, simpáticos, amigables, sociables, puntuales, sinceros o leales.

Después, dan paso a las competencias o habilidades de las que hacen gala (17,6%): creatividad, inteligencia. Esto da paso a la actitud que adoptarán ante el trabajo (12,2%): "lo haré bien", "seré muy trabajador", "no me rindo nunca", y un 9,6% reconoce que no sabe de qué hay que hablar en estas entrevistas.

Este año, tanto chicos como chicas prefieren dedicar la jubilación a viajar, así lo afirma el 20,8 por ciento de ellas y el 19,5 por ciento de ellos. Tras esta decisión, cada sexo toma un rumbo distinto. Los chicos eligen como segunda posibilidad pasar tiempo con la familia (11%), vivir tranquilamente (9,3%), hacer deporte (8,2%) o practicar sus aficiones (7,9%).

Ellas en cambio en segundo lugar se dedicarán a las tareas domésticas (14,3%), a estar con la familia (10,8%), a hacer manualidades o trabajos creativos (9,1%) y a vivir tranquilamente (7,7%).