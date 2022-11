La ludopatía es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS); incapacita al que la padece para controlar los impulsos ante el juego y puede destrozar familias y vidas. Bajo esta premisa, cabe reseñar que Cartagena cuenta con 52 casas de apuestas en su término municipal, una más que Barcelona, causantes de un problema cada día más presente en la sociedad.

La población en la ciudad portuaria se sitúa actualmente, según la estadística municipal, en 216.920 habitantes, lo que supone que existe una casa de apuestas por cada 4.171 habitantes, y lo que la posiciona como una de las ciudades de España con mayor concentración de locales de este estilo.

Estas son las cifras recogidas por un estudio del colectivo ‘Carmen Conde’, a través del Seminario ‘La Paz y la palabra’, que se propusieron indagar y analizar este fenómeno ante el «alarmante auge que ha habido en pocos años de los juegos de azar entre los jóvenes del municipio y de la Región de Murcia, llegando incluso a considerarse como una nueva droga y convirtiéndose en la ‘heroína’ del siglo XXI», según detallan.

Según este informe, la moda de los juegos de azar y salones de apuestas atrapa a más del 10% de adolescentes en Cartagena y la Región de Murcia, siendo España el país europeo con mayor tasa de ludópatas entre 14 y 21 años.

La ciudad portuaria se sitúa como una de las que tiene mayor concentración de estos negocios en España

Para el colectivo ‘Carmen Conde’, no solo es preocupante la alarmante concentración de locales de apuestas, sino también el hecho de donde se encuentran ubicados, pues en la mayoría de los casos están situados cerca de centros de enseñanza, lo que incita a una gran cantidad de jóvenes a entrar en ellos.

«La ciudad y nuestros barrios y diputaciones están siendo invadidos por estas ofertas de apuestas y se están convirtiendo en factorías de ludópatas», lamentan. Por ejemplo, tan solo en el barrio de Los Dolores se concentran cinco locales.

Recientemente la apertura de nuevas casas de apuestas se ha frenado, pero ello debido a que «hay tantos que ya no les sería rentable», según considera la activista del colectivo, Mercedes Trujillo. «Tan solo existe una normativa, pero para defenderse entre ellos mismos, que establece que tienen que estar a una distancia mínima las unas de las otras», apunta. La última casa de apuestas, la número 52, abrió este año frente al centro Salesianos.

«Desde el colectivo La Huertecica nos alertaron de que recientemente están llegando una gran cantidad de casos de gente con ludopatía», asegura Trujillo, quien también critica la pasividad del Ayuntamiento ante el problema: «Pasan del tema. Quedamos con el responsable de Servicios Sociales, en que se reunirían con nosotros, pero quedó en nada. Y lo peor es que el problema no va a menos».

El coletivo ‘Carmen Conde’ exige que los salones de juego se alejen de los colegios e IES

El colectivo ‘Carmen Conde’ lleva años luchando para buscar una solución al problema de la ludopatía en Cartagena y la Región. Para conseguirlo, considera que el Gobierno regional debe abordar una serie de medidas para tratar de atajar esta adicción. Por ejemplo, que se limite la ratio de locales de apuestas en barrios y diputaciones, estableciendo un número máximo de locales por población, que garantice que se encuentran a una distancia mayor de zonas de población vulnerable (colegios, institutos, parques infantiles, centro de salud etc.). Además, exigen que se regule adecuadamente el horario de apertura y cierre de todos los locales, tal y como se hace en otras comunidades autónomas.

También consideran que es necesario que se establezcan controles de acceso «más estrictos» a los locales de apuestas, de manera que sea requisito imprescindible comprobar la edad, ya que, según denuncian, actualmente muchos de ellos no son del todo exhaustivos con esta obligación. Y en esta línea, también instan a la Comunidad a que «garantice la efectividad de los controles y cumplimiento de horarios, con inspecciones periódicas que lleven a sancionar los incumplimientos».

Por último, demandan al Ayuntamiento que lleven a cabo, de forma periódica, campañas informativas de concienciación dirigidas a padres y madres, profesorado, alumnado, y ciudadanía en general para sensibilizar sobre las consecuencias negativas y peligrosas de esta adicción. Y, asimismo, que se dote a los servicios de Salud Pública de la Región con recursos suficientes para que actúen sobre esta adicción.

Pese a los «alarmantes» datos, y «dada la gravedad denunciada en bastantes ocasiones por ciudadanos de a pie, algunos representantes políticos, asociaciones de padres y madres de alumnos, el Gobierno regional ha hecho caso omiso hasta ahora a las denuncias, manteniendo las prebendas de manera clara y notoria a los empresarios propietarios de los locales: no ejerce un control exhaustivo de los horarios; no ejercen ningún control sobre los menores que acceden a esos locales, permiten la venta de alcohol en su interior, no realizan campañas de concienciación sobre esta adicción, etc.», según critica el colectivo.

La Región tiene el mayor número de locales por habitante

La Región de Murcia es la autonomía que más locales de apuestas tiene por habitante en España. En el 2019 había en la Comunidad casi 400 locales de apuestas, lo que supone un 22,8 % por cada 100.000 habitantes. Le sigue la Comunidad Valenciana con 6,76%, Madrid con 5,92 % y Cataluña con 1,7 %. Además existen 1.283 terminales de apuestas on-line en toda la Región. Con estos datos, la previsión de recaudación en 2019 era de 37 millones de euros. «Todo este beneficio se encuentra en manos de empresarios y expolíticos de la Región que se lucran con esta nueva adicción», según denuncian desde el colectivo ‘Carmen Conde’, quien se ha hecho eco de los datos anteriormente expuestos.