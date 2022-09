El anuncio emitido este martes por el Ayuntamiento, en el que se daba luz verde a la instalación de 14 plantas fotovoltaicas y la tramitación de otras 8, ha desatado las críticas de la Alianza del Campo de Cartagena para la Ordenación de Instalaciones Fotovoltaicas (Accoif). Plataforma de reciente creación que engloba a una treintena de asociaciones y colectivos, como Procabo, SOS Mar Menor, Ecologistas en Acción o CC OO de la Región de Murcia y que no participó en la Comisión de Seguimiento del Protocolo para la instalación de fotovoltaicas en Cartagena en la que se aprobaron las licencias.

La instalación de las nuevas plantas respeta el Distrito 1, la zona oeste, «por su valor paisajístico y natural» ,tal y como refleja «el protocolo que firmaron las asociaciones empresariales más representativas del sector, la Federación de Asociaciones de Vecinos y el Ayuntamiento», según declaró este martes la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón.

Sin embargo, este acuerdo no contempla otras zonas, como el Distrito 7, que engloba gran parte del entorno del Mar Menor y su cuenca vertiente, hecho que denuncia la Alianza.

«Decimos sí a las energías renovables, pero no así. Por nuestra parte, no desistiremos y lucharemos con este intento de imponer unas instalaciones que deben ser beneficiosas y de utilidad pública y que no se pueden convertir en episodios nefastos e irreversibles», manifiestan.

Según denuncia la plataforma, «el pasado 1 de septiembre, fecha en la que tuvo lugar el último Pleno de la corporación municipal, la alcaldesa, Noelia Arroyo, manifestó públicamente que recogía la propuesta emitida por la Alianza en la que instaba a paralizar la tramitación de placas fotovoltaicas hasta que se aprobase el nuevo Plan General y que se posponía la decisión hasta el siguiente pleno, que está fijado para el próximo día 4 de octubre».

Sin embargo, alegan, «este martes se hizo público un pretendido acuerdo con varias empresas para la instalación de plantas solares en el término municipal, sin dar participación a las treinta asociaciones y entidades que forman esta plataforma, incumpliendo claramente su manifestación de estudiar la propuesta de la Alianza en el próximo pleno». Así pues, la plataforma «exige que la alcaldesa se retracte sobre la toma de esta decisión y cumpla la promesa contraída con la ciudadanía».

Denuncian «falta de transparencia y de diálogo con la ciudadanía, preocupada por la ordenación del entorno». «El intento de manipulación y tergiversación a favor de intereses minoritarios, no favorecerá a nuestro municipio ni al medio ambiente», añaden.

Por todo ello Accoif ha convocado una concentración para el 4 de octubre, a las 10.00 horas, frente al Palacio Consistorial para «exigir una ordenación y control de territorio, así como estudios de impacto medioambiental y de patrimonio histórico cultural y natural para todos los proyectos fotovoltaicos».

Podemos se une a las quejas

La portavoz de Podemos, Leli García, también ha mostrado su malestar. «Saben perfectamente que desde nuestro grupo municipal llevamos una moción sobre el tema de las fotovoltaicas en esta zona, y, aun así, se han reunido, sin contar con esta plataforma. Es una provocación en toda regla, parece que en Cartagena hay vecinos de primera y otros de segunda», ha asegurado.

Arroyo exige ayuda «urgente» para hacer frente al coste de la energía

El Consistorio cartagenero, en palabras de su alcaldesa, Noelia Arroyo, ha pedido al Gobierno central que actúe «con urgencia» para ayudar a los ayuntamientos frente al encarecimiento de la energía, «que se ha multiplicado por tres». La regidora ha exigido «un fondo extraordinario por los ingresos extraordinarios que están recaudando a cuenta de los impuestos al consumo, petición que va en la línea de lo formulado por los alcaldes en la junta de gobierno de la FEMP.