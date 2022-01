El sindicato CSIF negó ayer que sus delegados hayan tenido un trato de favor en cuanto a la realizacion de horas extras , tal y como sugirió el sindicato UGT en declaraciones recogidas por La Opinión. «Queremos recordar a dicho sindicato que defensa de los trabajadores no es sólo ponerse un pito en la boca y una bandera para pedir, llegar a las Mesas de Negociacion y no pedir nada para la Policía, y luego desahogarse por los grupos como si lo pidieran todo y decirle a los compañeros que no echen horas mientras ellos meten otro sueldazo Nescafé en sus casas», manifestaron. Para el CSIF, defensa «es estar en la calle junto a los compañeros, sobre todo en los momentos en que todos quisiéramos estar con la familia y más aún ahora que nos exponernos a una pandemia que tan fuerte está pegando dentro del colectivo, es no dejar a los compañeros sin apoyo en la calle. También estar con la plantilla en los días clave, algo que el otro sindicato no entiende cuando sus delegados cogen horas sindicales para celebrar tardebuena, Navidad o Nochevieja, o reparte sus horas sindicales con sus acólitos para que no le caduquen a final de año», denunciaron.

CSIF quiere agradecer a toda la plantilla el esfuerzo y también en particular «a los compañeros que han estado ahí, sean del sindicato que sean». Además, aprovechan el comunicado para felicitar al departamento de Personal «por hacer encaje de bolillos para que no solo se cubran los servicios mínimos, sino que se refuercen en días señalados y hayan concedido casi todas las peticiones navideñas por primera vez en años». «Por supuesto que hay diferencias entre unos y otros, por supuesto que son horas extras y que se pagan, faltaría más, pero algunos se han ofrecido a que no les fuesen respetado sus derechos de días de Navidad o descanso y lo que es una realidad es que para que algunos estuvieran de horas sindicales, otros tenían que venir a cubrirlos».