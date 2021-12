El Ayuntamiento de Cartagena ha dado luz verde al presupuesto municipal para el próximo año 2022. Lo hizo este viernes en un Pleno extraordinario y sin el beneplácito de los partidos de la oposición, que criticaron el reparto de los fondos municipales para el próximo año.

El Gobierno local consiguió con su mayoría absoluta sacar adelante las cuentas para el próximo año y con el voto en contra de MC Cartagena, Unidas Podemos, el Grupo Mixto y el concejal no adscrito Gonzalo Abad. Tampoco aceptaron la propuesta de MC para enmendar el presupuesto en su totalidad, ni tampoco ninguna de las 21 enmiendas parciales que el principal grupo de la oposición presentó ante el Pleno.

Entre ellas, destacan la puesta en marcha de un plan plurianual de tres millones de euros para recuperar el Mar Menor, así como un nuevo cuartel de Policía Local en El Plan, la rehabilitación y puesta en valor de la Casa Salvius, un punto de información turística en el faro de Cabo de Palos así como un plan para el mantenimiento de los molinos de viento de propiedad municipal y los planes directores para el Castillo de Los Moros, La Atalaya y San Leandro.

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Cartagena, Esperanza Nieto, justificó el voto en contra del equipo de Gobierno a las enmiendas presentadas por MC indicando que «es en la Comisión de Hacienda donde se tienen que presentar las propuestas» y «a estas alturas ya no da tiempo a estudiar las iniciativas para comprobar si son o no viables», por lo que, para no retrasar más la aprobación de las cuentas, el Gobierno desestimó estas enmiendas, ya que Nieto alegó que MC no las había presentado «en tiempo y forma», por lo que la única opción para valorar su aprobación sería «forzar la retirada del presupuesto».

Al haber presentado las enmiendas con menos de 24 horas de antelación, el Pleno contempla que se trata de enmiendas «in voce», pero la alcaldesa y presidenta del Pleno, Noelia Arroyo, aclaró que «estaba dentro de la legalidad».

El portavoz de MC, José López, lamentó «que el Gobierno pase el rodillo del PP para rechazar todas las enmiendas» y denunció también que los presupuestos «cuentan con millón y medio más en multas de tráfico y grúa», añadiendo que: «ése es el plan de seguridad vial del Gobierno: recaudar».

Además, los partidos de la oposición criticaron el préstamo de 9,5 millones de euros que incluye el presupuesto para el próximo año con la intención de hacer frente a las principales inversiones y proyectos municipales de cara a 2022.

Aunque ni Unidas Podemos, ni el Grupo Mixto que integra la edil de Vox Pilar García, ni el ex concejal de esta misma formación, Gonzálo Abad, presentaron enmiendas a los presupuestos municipales para el próximo año, si que criticaron el reparto que el Ejecutivo local aprobó este viernes.

«Es un drama que para hacer inversiones se tenga que recurrir al endeudamiento, ya que todo lo que recaudan va a para a gastos corrientes», lamentó Leli García, portavoz de Unidas Podemos.

Por su parte, la edil de Vox, Pilar García, reiteró que «los presupuestos no reconocen la realidad económica actual del municipio y prevén ingresos irreales».