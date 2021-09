El desarrollo del modelo asistencial de interconsulta no presencial entre Atención Primaria y Hospitalaria en el Área de Salud de Cartagena ha permitido evitar desplazamientos a los pacientes y estimar un ahorro de tiempo por cada usuario de unas tres horas y seis minutos.

Ésta es una de las conclusiones de los ocho trabajos que el área de salud presentada ayer en el 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que se celebra del 15 al 17 de septiembre de 2021 en Málaga.

El objetivo de este estudio ha sido evaluar la incidencia de las Interconsultas No Presenciales de Atención Primaria sobre los desplazamientos evitados en kilómetros no realizados por los pacientes y en tiempo no utilizado para su atención tanto por el profesional como por el paciente.

El periodo de análisis comprende desde enero de 2019 a diciembre de 2020, en el que se registraron un total de 145.599 interconsultas totales, de las cuales 17.794 se resolvieron sin cita presencial, lo que supone un 38,41 por ciento del total.

Igualmente, el estudio ha calculado la distancia media de los desplazamientos de los pacientes que es de 28,76 kilómetros añadiendo que el tiempo estimado en recorrer un kilómetro en coche es de 6,5 minutos, lo que permite utilizar al usuario en otras actividades diarias tres horas y seis minutos.

El Área de Salud de Cartagena ha liderado la implantación de la consulta no presencial en la Región. «Se trata de un modelo asistencial integrado dentro de la telemedicina que mejora la continuidad asistencial, promueve la formación de los profesionales sanitarios de Atención Primaria, favorece el uso más eficiente de los recursos sanitarios y mejora la accesibilidad de estos pacientes», según aseguran sus gerentes.

Con la interconsulta no presencial «el médico del centro de salud trabaja de la mano del especialista de Atención Hospitalaria al que pregunta directamente si tiene dudas en el manejo, diagnóstico y tratamiento de un paciente, enviando la información necesaria para que el especialista hospitalario pueda tomar una decisión al respecto».

Esto permite, añaden, resolver la duda de manera ágil y aplicar un tratamiento al paciente, o darle cita con el especialista atendiendo a la prioridad del caso, incluso en algunos casos el paciente ha podido ser incluido en la lista de espera quirúrgica e intervenido dentro de la prioridad que precisa.