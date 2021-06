Cuando, en octubre de 2020, comenzaron las clases del Máster en Industria 4.0 en la UPCT, la ingeniera Andrea Arregui ya sabía que estaba embarazada. Sin embargo, eso no le ha impedido cursarlo de principio a fin para conseguir su objetivo de mejorar profesionalmente. La flexibilidad de la enseñanza de este título le ha hecho posible seguir el mismo ritmo que sus compañeros.

«Di a luz a mi niña justo cuando acabó el primer cuatrimestre, pero en ningún momento me he planteado dejar el Máster porque todo lo que me han dado han sido facilidades para poder seguir las explicaciones», asegura la joven, que trabaja en Everis.

Cuenta que el profesorado del Máster en Industria 4.0 es «muy accesible» y que, además, existen diferentes modalidades de seguimiento de las clases, ya sea por streaming, presencialmente u offline. «Eso se agradece mucho y parece ser que esta flexibilidad va a continuar después de la pandemia, por lo que me han dicho, y me parece muy acertado», comenta.

Arregui explica que el Máster le está siendo «muy útil» y que está «aprendiendo mucho», ya que en él se estudian diversos tipos de tecnologías que ya se están aplicando en muchas empresas. Entre los contenidos que destaca se encuentran la robótica colaborativa o la fabricación aditiva, aunque de ésta última ya tenía algunas nociones, ya que una de sus aficiones es la impresión en 3D.

«Durante el Máster he visto cómo han ido surgiendo muchas ofertas de trabajo y becas. Es un título interesante y tiene muchas salidas laborales, de hecho durante todo el curso se ha visto que acuden a la universidad empresas buscando nuestro perfil. Es un buen Máster», añade.

El coordinador del Máster en Industria 4.0, Antonio Guerrero, señala la importancia de que los estudiantes como Arregui puedan compatibilizar bien el Máster o con el trabajo o, como ha sido en este caso, con el embarazo. «Ella ha conseguido no abandonar porque ha puesto mucho empeño en terminar este título y porque el Máster permite compatibilizar trabajo, estudio y vida familiar, al ser muy flexible, con diversos modos docentes: online, streaming y presencial».