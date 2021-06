Es una «vieja lucha», pero los vecinos de Cartagena no se cansan de pedir al Gobierno regional que reconozca a la ciudad portuaria como provincia. Con la intención de conseguir este objetivo y «ser escuchados para que acabe el centralismo», una treintena de cartageneros en representación de ocho colectivos de la ciudad se manifestaban este miércoles 9 de junio, ya que para ellos, a pesar de tratarse del día grande de la Región de Murcia, «no hay nada que celebrar».

Tras una docena de pancartas donde se podían leer mensajes como: «Justicia para Cartagena» o «Cartagena provincia ya», se concentraban los portavoces de diferentes agrupaciones, gran parte de ellos ataviados con camisetas y banderas rojiblancas, en honor a la bandera náutica de Cartagena.

Para Antonio García, presidente de la plataforma organizadora de la protesta, ‘2es+’, la Comunidad Autónoma ha perdido la oportunidad «histórica» con la reforma del Estatuto de Autonomía que se debatió este viernes en el Congreso, de doblar el número de senadores por la Región, así como diputados.

Asimismo, asegura que la Región está «cada vez más desvertebrada» y que hace falta «otra Comunidad Autónoma que no solo es posible, sino que es necesaria para que prospere Cartagena». Reclama también el presidente de ‘2es+’ que la biprovincialidad es necesaria para el reparto equitativo de los fondos regionales.

Por su parte, la presidenta de la plataforma Cartagena Futuro, Cristina Martínez, asegura que la biprovincialidad de la Región acabaría con la falta de «servicios e infraestructuras» en Cartagena como la Ciudad de la Justicia y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos.

Otra de las propuestas sobre la mesa, es la de contar con los ocho municipios que conforman la Comarca del Campo de Cartagena para que formen parte de la provincia, como reclaman desde la plataforma Kermes. «Dicen que Cartagena es el motor de la recuperación económica, turística e industrial, pero no aportan los fondos necesarios para que sea una realidad», apunta su portavoz, Juan Martínez, «por lo que, hasta que Cartagena no sea provincia, la Región no avanzará», indice.

«No es posible que Cartagena sea la única ciudad costera de España que ha perdido población. En 1980, contábamos con más habitantes que Alicante y Almería, pero a día de hoy Alicante nos dobla en población y Almería ya nos ha alcanzado», lamenta Martínez. Por este motivo, no entiende «a qué espera la clase política para potenciar la Comarca que alberga el cuatro puerto más productivo de España y que genera el 33% del PIB regional».