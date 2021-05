La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, se comprometió ayer con los representantes sindicales de la Policía Nacional a interceder ante la Delegación del Gobierno para que se mejoren las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes y los agentes en el dispositivo de atención, que se encuentra situado de forma eventual en el Puerto de Escombreras y que debe ser trasladado a otro espacio que reúna las condiciones adecuadas.

El Ayuntamiento de Cartagena está dispuesto a colaborar con este dispositivo, como ha hecho en anteriores legislaturas, y así se lo ha manifestado la alcaldesa a Adrián Rodríguez, delegado del SUP; Paloma Jerez, vocal del SUP; Juan Carlos Pérez, vocal del SUP; Moises Ruiz, delegado sindical de JUPOL; y Marco Antonio Auñón, delegado sindical del CEP, con los que se reunió.

Los representantes sindicales solicitaron la intermediación del Ayuntamiento porque el dispositivo de atención de inmigrantes no reúne las condiciones necesarias ni para que los agentes desempeñen su labor ni para la correcta atención a los inmigrantes.

«Desde el Ayuntamiento siempre hemos estado dispuestos a colaborar y lo hemos hecho con anteriores delegados del Gobierno. Sabemos que las condiciones no son las más adecuadas porque así nos lo han trasmitido nuestros propios agentes cuando han tenido que colaborar en el dispositivo, pero hasta el momento nunca nos han pedido ayuda ni nos han permitido colaborar», explicó Castejón.

La semana pasada LA OPINIÓN denunció la situación en la que se encuentran los agentes, que se ven obligados a utilizar unas instalaciones en las que la higiene brilla por su ausencia. Es lo que pasa, por ejemplo, con el baño. Se trata de un aseo portátil, como los empleados en festivales o eventos multitudinario. Además, el campamento no tiene luz y testigos afirman que por la zona corretean las ratas.

A preguntas de este diario, desde la Delegación del Gobierno en Murcia indicaron que limpiar estas zonas es responsabilidad de la Policía Nacional y que han de ser ellos quienes se encarguen.