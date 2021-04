Los grupos municipales de POSE y Unidas Podemos IU-Verdes Equo denuncian los actos del Ayuntamiento de Cartagena que, aseguran, han provocado que los 16 trabajadores de limpieza del litoral acaben en la calle sin ningún tipo de ingresos, al no tener ni derecho a paro.

Relacionadas FFC no integrará en Lhicarsa a los 16 empleados de limpieza del litoral

Unidas Podemos IU-Verdes Equo denuncia que es "la desidia del Ayuntamiento" lo que deja en la calle a los trabajadores de limpieza de playas."El Ayuntamiento dejó expirar el contrato en el mes de diciembre, lo que ha provocado que los trabajadores hayan vivido una situación de inestabilidad que ha culminado con su despido", exponían en un comunicado. Desde Unidas Podemos IU-Verdes Equo han denunciado que “la desidia del Ayuntamiento al dejar expirar el contrato de limpieza y mantenimiento del litoral ha dejado en la calle a 16 trabajadores y con ellos a sus familias, que se quedan sin ningún tipo de ingresos, al no tener ni derecho a paro.”

A su vez, el PSOE de Cartagena muestra su apoyo a los trabajadores y exige al Ayuntamiento que resuelva la situación. Manuel Torres, secretario general de este grupo, denuncia que el Gobierno municipal, más allá de fotos de pasarelas, no está haciendo su trabajo, que es acondicionar las playas para la próxima temporada de verano, ya que ha dejado expirar el contrato de limpieza y mantenimiento del litoral. “Estamos ya casi en el mes de mayo y no han previsto nada. No están preparando los servicios en las playas que normalmente atendían estos trabajadores: las pasarelas de acceso, los lavapiés y la limpieza”, ha indicado Torres.

Para la concejala de la coalición de Unidas Podemos IU-Verdes Equo, Aroha Nicolás, “el origen del problema se remonta al pasado mes de diciembre cuando el Ayuntamiento mostraba una vez más su falta de interés por los trabajadores de sus contratas municipales, dejando expirar el actual contrato del servicio de limpieza y mantenimiento del litoral, quedando sus trabajadores en una situación de total inestabilidad.”

La edil ha recordado que “en el pleno del mes de febrero, preguntamos por los motivos de este retraso en la elaboración y publicación del pliego de condiciones para la licitación de este servicio, pregunta a la que todavía no hemos recibido respuesta, lo que demuestra el poco interés que desde el Consistorio tienen en dar una solución a estos trabajadores.”

Desde la coalición recuerdan que “estamos hablando de un servicio que resulta esencial como es la del mantenimiento y limpieza del litoral cartagenero” y aseguran que llevarán al próximo pleno una iniciativa para pedir que el Ayuntamiento se haga cargo del servicio y de los trabajadores que ahora se encuentran en el paro.