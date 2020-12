Alarma por un incendio en un garaje en un edificio del centro de Cartagena

Comenzó de madrugada y ayer por la mañana los efectivos seguían trabajando en el lugar. Los hechos tuvieron lugar en un garaje de la calle Canigó, en el centro de Cartagena. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, así como miembros de los Bomberos, que sofocaron el fuego y permanecieron tiempo en la zona, para asegurarse de que no había peligro.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, aunque decenas de vecinos fueron desalojados, por precaución. En total, 52 familias, indicó el Ayuntamiento. El fuego, cuyas causas de momento no han trascendido, afectó seriamente a varios vehículos que estaban estacionados en el lugar. La estructura no se vio afectada y se investigan las causas del suceso.

Miembros de Servicios Sociales se movilizaron a la zona, por si había que atender a alguna persona que no tuviese opción de encontrar un techo tras el obligado desalojo.

Desde el Consistorio apuntaron este sábado que "los bomberos tuvieron que acceder al interior del aparcamiento provistos de una cámara térmica que les permitió localizar el foco de las llamas y extinguirlas. El fuego recorrió todos los bajos comerciales del bloque que, por suerte, no estaban ocupados", así como que "quedaron totalmente calcinados seis de los 56 turismos que alojaba el aparcamiento y dañados algunos más".

El calor también afectó a las bovedillas, provocando la caída de cascotes de hormigón en el interior del garaje. Una vez extinguido, los bomberos midieron los niveles de gases para garantizar la seguridad de los vecinos en caso de que quisieran regresar a sus viviendas. Intervinieron una autobomba pesada, un nodriza, un vehículo de altura y un vehículo ligero, junto a un sargento, un cabo, dos conductores y seis bomberos.

"La compañía de seguros se ha hecho cargo de la situación a fin de buscar la solución más adecuada que pasaba por la reparación urgente de los suministros y facilitar si es necesario el alojamiento de las familias afectadas", detalla el Ayuntamiento.