Mandan al hospital de una brutal paliza a un sexagenario para robarle la cartera en Cartagena

Un vecino de 60 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, acababa en el hospital tras ser objeto de una brutal paliza por parte de varios desconocidos, que lo abordaron en plena vía pública de Cartagena para robarle, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos se produjeron sobre las cinco y media de la mañana del domingo, en la calle Ramón y Cajal, cuando este hombre fue acorralado por unos sujetos, que le agredieron violentamente y le quitaron la cartera. A continuación, escaparon.

A lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local. Mientras algunos agentes atendían al herido, a la espera de la llegada de los sanitarios, otros llevaban a cabo una batida por los alrededores, con el fin de dar con los agresores.

Una patrulla localizó a tres individuos que coincidían co la descripción efectuada por la víctima, y procedieron a su identificación. No obstante, no llegaron a ser arrestados.

Se da la circunstancia de que estas personas, cuando fueron interceptadas, llevaban encima otros objetos cuya propiedad no pudieron acreditar, por lo que la Policía no descarta que se hubiesen dedicado a das más golpes a lo largo de la noche.

El caso se puso en conocimiento de la Policía Nacional, Cuerpo competente para asumir la investigación.

En cuanto al viandante herido, presentaba un fuerte golpe en la cabeza y una ambulancia lo trasladó al Santa Lucía de Cartagena.