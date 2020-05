MC propone crear el programa 'Cartagena Segura'

El portavoz municipal de la formación cartagenerista, José López, ha valorado que "la experiencia del primer día en 'Fase 1' no ha sido del todo satisfactoria, por eso pediremos al Gobierno una Junta de Portavoces extraordinaria para tratar nuevas medidas y otros aspectos de esta fase y las que vendrán".

Sobre lo acontecido ayer, ha señalado que "es evidente que sin frenar el consumo, hay que regularlo, por lo que reclamamos también mayor presencia policial, algo factible pues los agentes no han prestado los servicios extraordinarios de Semana Santa, Cruces de Mayo o no harán los de La Mar de Músicas, y no parece acertado escatimar en seguridad ciudadana".

MC ha mantenido esta mañana un encuentro con los hosteleros del se destacaba que "con Hostecar hemos hablado de sacar las barras de los negocios a la calle para facilitar la atención a los clientes e impedir o limitar las aglomeraciones, una medida que vendría acompañada de la adquisición y reparto de menaje biodegradable entre el sector por parte del Ayuntamiento y el refuerzo de la recogida de estos residuos con nuevos puntos limpios".

Desde MC también plantean la posibilidad de que el Ayuntamiento provea a todos los establecimientos abiertos al público de algunas medidas sanitarias, como pueden ser las alfombras desinfectantes,

José López ha añadido que "desde MC apostamos por acelerar en las ayudas y la atención municipal al sector comercial y de hostelería y hacerlo bajo la marca 'Cartagena Segura, que ha de servir también para la concienciación social. Es momento de ayudas concretas y razonadas, no es un concurso de escaparatismo, es una crisis que nos golpea y debemos ayudar al tejido productivo".

MC también exigirá al Gobierno que cumpla con su compromiso de establecer una tarifa del agua específica para los hosteleros