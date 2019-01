MC rechazará hoy la nueva ordenanza sobre los taxis

Este lunes, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento votará el borrador de la propuesta del Ejecutivo local sobre la ordenanza reguladora del taxi, y MC ya ha anunciado que lo hará en contra. La formación cartagenerista entiende que el texto no atiende las demandas del sector. «Nos resultará imposible apoyar la propuesta que presente el Gobierno del PSOE ya que descubrimos un año después que no se ha avanzado nada y que lo que nos intentan colar es un texto que se ha hecho de espaladas al sector, no recogiendo las reclamaciones de las asociaciones», señala la concejal Isabel García.

Para la edil de MC, el Gobierno local menosprecia las principales necesidades de este colectivo al no contemplar que los eurotaxis o taxis adaptados puedan atender demandas puntuales de servicio en los días de descanso obligatorio debido a la escasez actual de este tipo de vehículos.

El sector también pide que se pueda solicitar la suspensión de la licencia por razones personales, siempre y cuando se garantice la prestación del servicio, sin que se exija desmantelar el equipamiento del taxi ni realizar el trámite administrativo de cambio de uso de vehículo.

MC también señala que la ordenanza no avala que se establezca un cupo máximo de suspensión de licencias aun quedando garantizada la prestación del servicio. Así pues, el Ejecutivo local depende de los votos del PP para sacar adelante su propuesta. Los populares fueron la formación que instó al gobierno a sacar adelante una nueva ordenanza al presentar una moción en junio.