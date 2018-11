El PP fuerza un pleno para que Castejón explique "en qué se gasta" el dinero de los cartageneros

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento ha vuelto a forzar un pleno, esta vez, para que el Ejecutivo local, encabezado por la alcaldesa Ana Belén Castejón, de explicaciones sobre las 43 modificaciones presupuestarias de gasto que se han aprobado en las Juntas de Gobierno por un importe aproximado de cuatro millones de euros, según indicó ayer el portavoz de los populares, Francisco Espejo.

El pasado mes de octubre ya se llevó a cabo un pleno extraordinario impulsado por el PP para reprobar al Gobierno municipal y, ahora, los populares apuestan por la misma fórmula para que Castejón dé cuenta de los acuerdos adoptados en las Juntas de Gobierno. Y es que, Espejo acusó al Ejecutivo local de incumplir «sistemáticamente» el presupuesto de 2018, por lo que reclama saber «qué hace la alcaldesa con el dinero de los cartageneros». El portavoz popular explicó que las 43 modificaciones efectuadas en las cuentas de este año han supuesto «aumentar el gasto en el Ayuntamiento para quitar dinero de inversiones, mantenimiento y mejoras en la calidad de vida de los vecinos del municipio».

«Ha aniquilado el presupuesto de 2018 y suprimido las enmiendas que tuvieron que de la oposición para poder sacar adelante las cuentas», aseguró Espejo, quien reclamó un Consistorio «al servicio de las personas y no al servicio del PSOE».

En este mismo sentido, el edil del PP enumeró algunos incumplimientos y como la restauración de la iglesia de Santa María de Gracia, a la que se deben destinar 300.000 euros de una enmienda de los populares y que Castejón «sigue sin ejecutar»; así como el campo de fútbol 5 de La Aljorra, donde el Gobierno ha eliminado los 150.000 euros para terminar esta obra que tiene a medias. «Lo mismo ocurre con el Festival de Jazz, donde no hay dinero porque la alcaldesa lo quitó para destinarlo a otras partidas, como la subvención a la Junta de Cofradías o La Mar de Músicas, y ahora no pude cubrir este festival», dijo Espejo, quien aseveró que ahora «tendrá que explicar a los proveedores cómo va a pagarles».

Las críticas del portavoz del PP también se centraron en Personal, donde se han hecho «muchas modificaciones» para aumentar el gasto «para pagar favores». Esto está creando, según el edil «un mal ambiente» entre los funcionarios, que «no saben si premian la valía o a la afinidad política». Además, recordó que para pagar horas extra a Policía Local y Brigadas, «eliminó de un plumazo obras, como reforma de la Alameda».

De esta forma, los populares pedirán explicaciones al Ejecutivo de la «improvisación, descontrol e incompetencia». «Los cartageneros no confían en este Gobierno, como muestra su reprobación hace unas semanas. Van a dando bandazos y tienen el municipio paralizado. Queremos saber el estado de la ejecución presupuestaria y cómo está lastrado el futuro de Cartagena», señaló Espejo.

Críticas también a los populares

Por su parte, el resto de partidos de la oposición -MC, Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede (CTSSP)- se mostraron partidarios de que el Gobierno local dé explicaciones sobre esas modificaciones presupuestarias, aunque cada formación valoró de distinta forma la iniciativa del PP.

Así, los cartageneristas señalaron que su conformidad es tal que ellos también iban a plantear el pleno extraordinario, pero no contaban con los suficientes concejales para hacerlo -exige un mínimo de siete concejales y MC cuenta con cinco-. De hecho, desde la formación cartagenerista señalaron que el problema radica en que el dinero que el Gobierno está desviando es el destinado a las enmiendas que incluyó MC en los presupuestos.

Desde Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede también fueron claros. Ambos opinaron que convocar un pleno extraordinario para este debate es innecesario, ya que se podría tratar en una sesión ordinaria, aunque sí que señalaron que es necesaria una explicación sobre el asunto. De esta forma, el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín, explicó que podrían haber presentado una moción o una batería de preguntas, pero no, «el PP prefiere movilizar a los trabajadores municipales, al resto de la Corporación y a los medios de comunicación a un día concreto para ganar impacto mediático». Asimismo, Padín recordó a los populares que el presupuesto de este año fue aprobado «con sus votos» e ironizó diciendo que no se verá al PP proponiendo un pleno extraordinario «para debatir el estado de la sanidad en Cartagena o sobre la contaminación; eso no le interesa».

La portavoz de CTSSP, Pilar Marcos, argumentó que «es importante que el Ejecutivo dé cuenta de las Juntas de Gobierno, pero es una propuesta que se puede debatir perfectamente en un pleno ordinario, sin ir más lejos en el de noviembre». Además, recordó que su grupo ya denunció un presupuesto municipal que se aprobó «a sabiendas de que no se respetaría ninguna de las partidas».