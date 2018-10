MTorres presenta en Cartagena el diseño de un submarino de fibra de carbono

El ingeniero Manuel Torres, presidente del grupo industrial MTorres, ha anunciado hoy que su compañía ha diseñado un submarino de fibra de carbono monocasco capaz de alcanzar una profundidad operativa de 1.000 metros y cuyo coste sería inferior a los actuales sumergibles.

Durante la clausura de las III Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa celebradas en Cartagena, Torres ha asegurado que dispone de tecnología capaz de construir cascos de submarino para grandes profundidades en fibra de carbono, cuya idea está en trámites de ser patentada.

El submarino de fibra de carbono ideado por MTorres es tipo "caza" y capaz de hacer vulnerables a los submarinos nucleares por su bajo peso y rapidez de movimiento.

Así, ha detallado que el volumen desplazado del prototipo es de 466 metros cúbicos, tiene una superficie mojada del casco de 520 metros cuadrados y un peso orientativo de 80 toneladas para su máxima profundidad operativa, cifrada en 1.000 metros.

Además de aplicaciones para el casco, MTorres está desarrollando baterías con base ion-litio, de electrolito sólido de alta concentración energética, con 400 vatios por kilogramo, y dispone de entre 60 y 70 megavatios por hora adicionales gracias a la reducción de peso generada por el empleo de fibra de carbono, dotándole de gran capacidad de maniobra.

En declaraciones a los medios, el presidente de MTorres ha añadido que el diseño proporciona la "misma seguridad" y más millas de navegación bajo agua que los sumergibles actuales, mientras que su construcción es más barata porque no necesita las "miles de horas" de mano de obra requeridas para soldar el casco, ya que es monocasco.

Torres ha anunciado que el 15 de noviembre presentará esta idea a los ingenieros de Navantia presentes en la Fundación Isaac Peral, porque su intención es que esta compañía estatal sea la que construya el sumergible, pero ha añadido que, "con mucha frecuencia," cuando en España se hace algo novedoso, "no nos hacen ni caso y tenemos que irnos fuera".

"La historia de Isaac Peral se repite continuamente porque los españoles no creemos en nuestras capacidades, tenemos una mala genética en ese sentido, sólo sabemos restar, no sabemos sumar ni multiplicar", ha agregado en referencia a que la Armada española no desarrolló el prototipo del primer sumergible eléctrico y torpedero creado por Peral en el último cuarto del siglo XIX.

Según el presidente de MTorres, su submarino tiene el doble de resistencia y la quinta parte del peso de los sumergibles modernos de sus dimensiones, lo que le permitiría llevar "más material y baterías, y tener más rapidez de maniobra".

"Tienen de plazo hasta enero. Si no nos hacen caso, iremos con la música a otra parte y lo siguiente es Estados Unidos porque es el mejor sitio para venderlo", ha concluido Torres.