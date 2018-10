Campaña municipal para fomentar actividades en igualdad entre escolares

La concejalía de Igualdad ha lanzado una nueva edición del programa educativo para el fomento de la igualdad y la prevención y sensibilización contra la violencia de género en los centros escolares del municipio, cuyos alumnos podrán asistir a actividades y talleres que promuevan cambios en las relaciones de género. El año pasado, los programas educativos de Igualdad llegaron a casi 7.000 alumnos. El concejal David Martínez desveló ayer que en las aulas de Infantil se ha organizado la actuación 'Iguales', cuyo objetivo es contribuir al fomento de una lectura igualitaria.

Así, para el ciclo de Primaria se ha programado el taller 'Juguetes y Juegos No Sexistas y No Violentos', para buscar una educación no sexista en la etapa de la infancia, promoviendo juegos y juguetes que desencadenen conductas igualitarias y no violentas.

Los jóvenes del municipio también tendrán la oportunidad de asistir al taller 'Igualdad en el Hogar: Corresponsabilidad', donde reflexionarán sobre el significado de corresponsabilidad de las tareas domésticas entre los miembros de la familia.

Como novedad para este curso, se ha creado el taller 'Las Brujas: las precursoras de las Mujeres Científicas', que pondrá en valor el papel de las llamadas brujas como primeras mujeres de ciencia.

Por otro lado, en Educación Secundaria y Bachillerato, la Agencia de Igualdad ofrece talleres que giran en torno a la educación en valores de igualdad y a la prevención de la violencia de género.