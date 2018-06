Un solar junto al Teatro se llena de escombros

Los residentes lamentan que no pueden abrir sus ventanas porque la tierra de los cascotes que hay en este terreno se cuela dentro de sus casas. Además, exponen que el portón se les ha llenado de suciedad por culpa de esto. También critican que llevan casi medio año denunciando esta situación ante el Ayuntamiento, pero que desde el Consistorio no han hecho nada por remediarlo. No obstante, tras las preguntas de este periódico, el Gobierno local informó ayer de que la Concejalía competente ya ha dado orden a los técnicos municipales de que visiten el solar para comprobar in situ su situación y ver qué actuaciones se llevarán a cabo.