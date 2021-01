El Cross de Lorca y El Ope Trail, primeras pruebas populares de 2021

Los atletas populares de la Región no han podido competir en territorio murciano desde el pasado 8 de marzo. Aunque en otras comunidades limítrofes sí se han celebrado carreras en los últimos meses, la pandemia del coronavirus ha provocado que todos los organizadores no hayan recibido autorización para llevar a cabo sus citas, que muchos de ellos han transformado en virtuales.

El calendario de 2021, sin embargo, llega con brotes verdes porque la Federación de Atletismo de la Región de Murcia ha programado ya dos citas donde tendrán cabida los populares, el Cross de Lorca y El Ope Trail, en Archena. La primera de ellas será el 7 de febrero en el complejo de La Torrecilla, donde se llevará el Campeonato Regional Individual. Todos los atletas deberán tener la licencia federativa. Las instalaciones lorquinas permiten mantener las distancias de seguridad, con salida y meta dentro de las mismas, por lo se podrá controlar el aforo. El protocolo programado por la Federación prevé salidas en grupos de seis corredores en intervalos de treinta segundos.

Los especialistas en trail running, por su parte, tendrán su cita el domingo 14 de marzo en Archena, donde El Ope Trail, una prueba que se ha consolidado, será clasificatoria para el Campeonato de España de la modalidad que se disputará en Canarias. En enero de 2020 se disputó la séptima edición de esta carrera para los amantes de la montaña. De momento no hay más citas de carácter popular programadas, pero la Federación sí que tiene previsto un amplio calendario de invierno en pista, que comenzará el próximo domingo 10 de enero con un control absoluto y de lanzamiento de jabalina en Lorca. El 16 del mismo mes, en Alhama, se llevará a cabo el Regional de pruebas combinadas para las categorías sub-18, sub-20, sub-23 y absoluto, así como un control de tecnificación. Un día después, en una sede aún por determinar, está previsto el Regional de marcha en ruta y por equipos. Los campeonatos autonómicos sub-23 (23 de enero) y absoluto (30) serán las siguientes citas antes de entrar en febrero.

La Federación Murciana, asimismo, ha solicitado a la Española que incluya en el calendario nacional todas las pruebas que se celebrarán próximamente en nuestra Región. Este medida permitirá a los atletas no tener que competir con mascarilla, como es obligatorio en las citas que son exclusivamente de ámbito autonómico. De esta forma se conseguirá que los deportistas de la Región compitan en las mismas condiciones que en otras comunidades autónomas, donde no están obligados los atletas a llevar la mascarilla durante su participación. Sí deberán a llevarla antes del inicio e incluso en la salida, pero no durante el transcurso de la misma.

Tecnificación La primera jornada del año, dedicada a las vallas

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia celebró ayer en el CTD Infanta Cristina, de Los Narejos, la primera cita de tecnificación del año, dedicada al sector de vallas y que estuvo dirigida por Pruden Guerrero y Juan Alfonso García. La jornada sirvió a los atletas de la especialidad para continuar con el seguimiento técnico, valorar la mejora de aspectos técnicos personales y apoyar el trabajo de sus entrenadores personales.