López de Uralde: "España necesita leyes verdes y lo contrario sería un fracaso"

El ecologista Juan Antonio López de Uralde, presidente de la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso, confía en que la Ley de Cambio Climático se aprobará antes de fin de año, y advierte del "fracaso" que sería no avanzar "en las leyes verdes que este país necesita".

El diputado del grupo Unidas Podemos y ex dirigente de Greenpeace España ha explicado, en una entrevista, que está convencido de que la Ley de Cambio Climático se resolverá "sin dilaciones ni retrasos", después de que la ministra Teresa Ribera haya anunciado que el anteproyecto llegará previsiblemente al Congreso a mediados de marzo.

¿Que es lo que más desearía que se lograra durante esta legislatura, qué consideraría un fracaso?

Sería un fracaso, en primer lugar, que no consiguiéramos sacar adelante la legislatura, aunque espero que sí, pero eso ya depende de otros factores externos. Sería un fracaso no aprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos para avanzar en las leyes verdes que este país necesita. Creo que se dan las condiciones perfectas para hacerlo porque la sociedad está movilizada, el nivel de conciencia ha aumentado muchísimo en los últimos años. Además, la preocupación por el cambio climático de la sociedad española está ahora, según las encuestas, a la cabeza de Europa, y tenemos un Gobierno con dos partidos sensibles a la defensa del medio ambiente. Tenemos esa oportunidad y no podemos desaprovecharla. Sería un fracaso si no lo hacemos.

El último borrador de Ley de Cambio Climático parece que rebaja pretensiones iniciales ¿se ha quedado descafeinado?

Trabajaremos desde la Comisión del Congreso para que la ley sea lo más ambiciosa posible, para que ponga un marco jurídico que nos lleve hacia la descarbonización. Eso debe afectar transversalmente a todos los sectores.

¿Cree que la ley climática se aprobará este mismo año?

Hay voluntad de que se tramite sin dilaciones y retrasos. Sí, podemos llegar a fin de año con la ley aprobada. Los mayores escollos serán las posiciones de la derecha, PP y Ciudadanos, porque de la extrema derecha, ya sabemos lo que hará, debido a que Vox no apoyó la declaración de emergencia climática que se aprobó en el Congreso la pasada legislatura. Hay voluntad de la mayoría de la Cámara de sacar la ley, y en principio, espero que el PP y Ciudadanos no la obstaculicen. Unidas Podemos trabajará por alcanzar acuerdos que nos permitan presentar la ley con el PSOE y de manera muy consensuada.

¿Tiene algún reto ambiental ineludible?

Es el momento para aprovechar esta ventana de oportunidades y hacer una ley de cambio climático que haga a España recuperar la fuerza y profundidad que tuvo. En los años del Partido Popular se vivió un desmontaje de todas las leyes ambientales, de todas: la Ley de Costas, la Ley de Impacto Ambiental, la Ley de parques ambientales, la Ley de montes... todas las leyes ambientales sufrieron recortes, fueron descafeinadas. Es el momento de recuperar el medio ambiente como eje troncal en las políticas.

Tras las últimas borrascas que tanto daño han causado en el litoral mediterráneo ¿se debería modificar la Ley de Costas?

Hay una realidad que nos muestra que la subida del nivel del mar tal y como preveían los científicos décadas atrás, y la construcción masiva de infraestructuras en todo el litoral rompen el equilibrio del movimiento natural de sedimentos hacia nuestras costas, lo que propicia que las playas estén en retroceso. Hemos destrozado los sistemas de defensa del litoral y estamos viendo los resultados. Durante décadas se ha aplicado la "política del avestruz" en la costa, y llega el momento de abordar con seriedad el problema. Eso es muy complicado y nos reclama abordar propuestas que incluyan parar la urbanización en primera linea de playa e implementar políticas de recuperación de los sistemas naturales de defensa de la costa.

¿Cuál es su posición respecto a las centrales nucleares?

Hay que cerrarlas. Ya han cumplido su tiempo y objetivos para los que fueron construidas. El problema real son los residuos radiactivos. El proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca) para almacenarlos ha sido un error que no se debe perpetuar. Lo importante ahora es desechar ese proyecto y buscar alternativas para solucionar el problema.Durante mucho tiempo se nos ha transmitido un mensaje: la nuclear es barata y limpia, y, claro, eso es falso; tenemos una herencia de residuos tóxicos que perdurará miles de años y que la sociedad tendrá que gestionar, ese es el verdadero drama, gestionar nosotros los residuos que otros han generado.

En el caso de los vehículos diésel ¿cree que la ley debería ser más ambiciosa?

La cuestión de la regulación de estos vehículos está directamente ligada a la Unión Europea (UE) porque en su mayor parte, el noventa por ciento de lo que se produce en España en el sector se exporta. Lo que hagan otros países es determinante. Otros están yendo de forma mucho más ambiciosa de lo que incluso se había planteado en España. La senda de imponer vehículos limpios es algo que va a ocurrir a nivel de toda Europa.

¿En qué aspectos habría margen para ir más allá de lo que marca la UE?

En donde España debe ser fuerte y lo llegó a ser es en el desarrollo de energías renovables. España llegó a ser el segundo país en energía renovable, por detrás solo de Alemania. Sin embargo, por las medidas del Partido Popular, el país cayó al puesto dieciséis.

¿Cuál cree que será el peso de su grupo Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición?

Somos conscientes de que tenemos un peso minoritario y por tanto, haremos lo que podamos en la medida de reconocer que somos una fuerza minoritaria dentro del Gobierno. Seguramente en muchas cosas no se podrá ir hasta donde nosotros queremos que se llegue.

¿Cual es su relación con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, Teresa Ribera?

Hemos tenido desde hace tiempo una muy buena relación, porque tanto ella como yo llevamos mucho tiempo en esta guerra (contra el cambio climático). Hemos tenido algún encontronazo, también como parte del desencuentro político entre Unidas Podemos y el Partido Socialista sobre todo en las negociaciones de la anterior legislatura, pero ahora tenemos una muy buena relación.