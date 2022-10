En 2020, un grupo de fans de la saga 'Harry Potter' sustituyó en algunas escenas de la película 'La piedra filosofal' las varitas de los actores por armas de fuego, desde entonces, este perturbador vídeo no parado de hacerse viral cada ciertos meses.

Ahora, otro usuario ha vuelto a compartirlo en una publicación que ya supera los 2 millones de visualizaciones y 14 mil me gustas a través de Twitter. Entre los icónicos fragmentos modificados de la película está cuando Harry Potter escoge su varita en la Ollivanders cuando dos jugadores de Quidditch de Slitzering abaten al protagonista durante un partido o cuando el tío Dudley reprende al joven.

Aunque el autor de "Harry Potter with guns" explica en el manifiesto de su página web que ya existían vídeo similares antes de publicar esta edición que parodia algunas escenas del largometraje, el objetivo del movimiento "Harry Potter and the Deathly Weapons" es una "broma de mal gusto" que pretende concienciar sobre la presencia de armas en las películas de Hollywood en relación a los tiroteos masivos que cada poco tiempo asolan el país americano.

En España, el objetivo del vídeo se desligó de la lectura en clave de humor que se hizo redes sociales, pero ahora, un usuario ha recuperado su intención original compartiéndolo con un comentario que ya lleva 14 mil me gustas en Twitter: "Ahora parece una escuela pública en EEUU", en relación a los 119 tiroteos en centros educativos perpetrados en Estados Unidos desde el año 2018.