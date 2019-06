Una banda interpreta la BSO de Titanic mientras se inunda un centro comercial

"Mi país es muy difícil de explicar...", así contaba esta divertida anécdota Verónica Calderón, una periodista mexicana que ha compartido unas graciosas imágenes de un centro comercial de Guadalajara. En el vídeo se puede observar cómo el complejo donde se encontraba empieza a inundarse debido a una intensa tormenta... es entonces cuando a la banda que se encontraba en el hall del edificio empieza a interpretar el mítico tema de Céline Dion "My heart will go on", la banda sonora original de 'Titanic':





Mi país es muy difícil de explicar€ pic.twitter.com/D4XHJMZmyt — Verónica Calderón (@veronicalderon) 9 de junio de 2019

Las reacciones a vídeo (que ha compartido en Twitter la periodista) no se han hecho esperar, causando sensaciones de entre risa por la situación y admiración hacia unos músicos de tal profesionalidad.