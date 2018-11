El enternecedor vídeo del perro que espera a que le abran una puerta invisible

Los vídeos y fotos de perros en las redes sociales son un fenómeno recurrente y, admitámoslo, de lo más adorable. De vez en cuando aparece uno que resalta entre el resto. Éste ha sido el caso del perro que espera en el jardín de su casa a que le abran una puerta que ya está abierta. Sin embargo, hasta que no aparece la niña de la familia y simula abrirla no pasa hacia el interior.



"Piensa constantemente que la puerta mosquitera está cerrada, así que tenemos que fingir abrirla para que entre al interior" explica Jensen Kendall, la autora del vídeo. En los pocos días que lleva en la red ya ha acumulado 238.574 retuits y 774.922 me gusta, además de 3.600 comentarios.





He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII