Fuertes ya es Honoris Causa

Emocionado y con la voz entrecortada agradeció ayer Tomás Fuerte la investidura de doctorado Honoris Causa por la Universidad de Murcia a la familia Fuertes, y que él recogió por ser el presidente del grupo empresarial alhameño.

«No he sido universitario; he estudiado en las páginas de la vida, pero puedo transmitir a los estudiantes lo que me ha dado resultado en la vida, porque la carrera empieza cuando se terminan los estudios», manifestaba el empresario, que maneja junto a sus hermanos José y Juana y al resto de hijos, sobrinos y nietos, un holding, en el que destaca ElPozo Alimentación, dedicada a la elaboración de productos cárnicos. La fábrica tiene 250.000 metros cúbicos construidos y una capacidad para procesar hasta 20.000 cerdos diarios.

Con más de 6.4000 empleados directos, y 32.000 indirectos, el Grupo Fuertes alcanzó en 2016 una facturación de 1.535 millones de euros.

Tomás Fuertes quiso transmitir a quienes le escuchaban las máximas de las que se ha valido en su vida para llegar a donde está, teniendo en cuenta que, cuando a los 8 años le preguntaron qué quería ser de mayor, el respondió, «algo». Ese algo, años después y tras abandonar el 'colchón' de confort que le ofrecían sus padres, fue el mundo empresarial.

«Me gustaría poder compensar el cariño que le tengo a mi tierra transmitiendo valores, que es lo que más se necesita hoy en día, porque los principios están adormecidos», apostilló, dejando claro que «no me gusta la palabra esfuerzo o trabajo», para referirse a lo que ocupa la mayor parte de las horas de su día a día, «pues quien da con su vocación no trabaja, se divierte, y es lo que yo he hecho en mi vida, divertirme. Y creo que acerté con mi vocación empresarial».

«Para mí no hay horas; cuando hay ilusión y vocación, no cansa», insistió el ya Honoris Causa, una distinción que propusieron al unísono las facultades de Veterinaria y Economía y Empresa.

El empresario alhameño se propuso para ser «el puente» que una la universidad y las empresas, porque «no tenemos más riqueza en esta Región que nuestro trabajo»; «no podemos darnos la espalda, nos necesitamos», concluyó.

Los profesores Gaspar Ros, de Veterinaria, y Juan Monreal, de Economía y Empresa, fueron los encargados de pronunciar el laudatio, en el que explicaron las razones por las que el homenajeado merecía tal reconocimiento.

«Su trayectoria empresarial está cimentada sobre valores universitarios irrenunciables: disciplina, tenacidad, honestidad, prudencia, discreción, asunción de riesgos y pasión por el trabajo bien hecho».

Y que en su persona coincide «la capacidad e ilusión por emprender» y por tener «una especial sensibilidad para colaborar en ámbitos científicos, académicos, culturales y sociales».



Rector y rector electo

El rector de la Universidad de Murcia, en un breve discurso, agradeció a Tomás Fuertes su contribución y ayuda a distintos proyectos de la Universidad de Murcia. También aprovechó la ocasión para felicitar al rector electo José Luján, a quien le dio un par de consejos: «que no desande el camino iniciado por otros» y que no se preste «al servilismo».

Por su parte, José Luján, que estuvo en la mesa presidencial del acto, comentó antes de la ceremonia, que le hacía mucha ilusión que el primer acto tras las elecciones no fuera estar en el despacho «resolviendo papeles, sino vestido con el traje académico y participando en un acto académico».

El catedrático de Derecho del Trabajo, además, destacó que la Universidad de Murcia «se honra acogiendo en su elenco de doctores honoris causa a una persona que es de referencia en la Región; un empresario de Murcia que ha sabido ocupar un lugar de privilegio destacado en el concierto empresarial nacional e internacional».