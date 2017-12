Explosión de gas en la clínica privada Bernal de Caravaca

Una explosión por un escape de gas de una bombona de butano que no ha generado llamas ha causado esta tarde daños materiales en las ventanas y el techo de la cocina de la clínica privada Bernal, de Caravaca de la Cruz (Murcia), en cuyo interior no había nadie, por lo que no hay heridos.

Según la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Gobierno murciano, el suceso se ha producido sobre las 19 horas en la segunda planta del inmueble de la calle Los Rifeños, que cuenta con 20 especialidades médicas y realiza diversas pruebas diagnósticas que estaba cerrado hoy por ser festivo.

La situación ha quedado controlada unos 40 minutos más tarde por agentes de la Policía Local y cinco bomberos con dos vehículos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia del parque local.