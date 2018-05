Un soulman blanquito y con el alma de Sam Cooke

Si Sam Cooke levantara la cabeza, se mostraría satisfecho con Eli Paperboy Reed, un joven blanco que parece destinado a tomar el testigo de los grandes maestros del soul, o del white soul. Todo lo que cuenten de él en plan halago se queda corto. Eli es un ejemplo de que no hace falta revolucionar las formas de un género para volar muy alto en él. No podemos ver a Cooke, pero tenemos la suerte de haber estado en el momento preciso para ver cómo esta noche en la Sala REM de Murcia un soulman blanquito saca de sus entrañas la voz más negra posible.

Y es que Paperboy ha nacido para romper moldes: suena como un negro de hace 40 años. Impensable, pero cierto. Mr. Eli ´Boom Boom´ Paperboy parece sacado de una máquina del tiempo; se come a bocados eso que llaman soul, y sigue siendo un seguro de vida en disco y, por supuesto, también sobre un escenario. Prueba de lo primero lo tenemos en Eli Paperboy Reed Meets High & Mighty Brass Band.

No es su primera colaboración de este tipo; de hecho hizo un magnífico Time and place junto a los catalanes The Pepper Pots que nos supo a poco. Pero ahora mejora y amplía resultados junto a los consagrados High & Migthy Brass Band que, como su nombre indica, es una potente y amplia Brass Band cargada de trompetas, trombones y hasta tuba.